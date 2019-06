4 tips til at få gladere ansatte i din virksomhed

Så, som du nok kan høre, er der mange fordele at hente for din virksomhed, hvis du formår at have de gladeste ansatte. Hvis du synes at det lyder spændende, men ikke ved, hvor du skal starte, skal du bare læse med videre her. Jeg har nemlig samlet de 4 bedste tips, til at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor alle bliver gladere og mere motiverede til at skabe resultater.

Lyder det for godt til at være sandt, så skal du vide at en undersøgelse foretaget af Harvard Business Review, siger at et godt arbejdsmiljø har positiv indflydelse på både arbejdsgivere, ansatte og din bundlinje.

Glade ansatte er mere kreative, innovative og dedikerede mod at skabe gode resultater - specielt sammenlignet med deres negative eller triste kollegaer. Og, der er større chance for, at de bliver hos dig i længere tid.

1. Hils på hver dag og sørg for at rose dem så meget som muligt (og fortjent)

Et lille ”godmorgen” og et smil, kan få dig et rigtig langt stykke af vejen mod at få de gladeste medarbejdere. Hvis du møder ind med god energi og et smil på læben, viser du klart og tydeligt, at du er glad for at dine ansatte er i din virksomhed og det motiverer de fleste til at arbejde godt.

Vidste du derudover, at den største grund til at medarbejdere forlader deres job er, hvis de ikke føler sig værdsat? Den slår sågar ”for lav løn” og ”manglende fritid”. Hvis du sørger for at rose dine ansatte, hver gang de laver et godt stykke arbejde, vil du dine ansatte føle sig værdsatte. Det betyder, at de er meget mere motiverede for at gøre et godt stykke arbejde fremover og det kan ses på bundlinjen.