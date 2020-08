4 simple tips til en god nattesøvn

Vi bruger i gennemsnit cirka en tredjedel af vores liv i sengen, og en voksen har gennemsnitligt brug for 7 timers nattesøvn. Derfor er det vigtigt at opnå den bedst mulige nattesøvn, for at kunne fungere optimalt i en travl hverdag. Der findes mange forskellige myter om hvordan du opnår den bedste mulige nattesøvn. Vi vil her komme ind på nogle af de bedste, og mest simple tips til at du kun opnå den optimale nattesøvn, så du er klar til at gribe hverdagens udfordringer an.

Læg mobilen fra dig

Det er efterhånden beskrevet af mange studier, at det er en rigtig god idé at lægge sin telefon, tablet eller computer fra dig, i god tid inden sengetid. Det er på baggrund af det blå lys som skærme udskiller. Det er bevist at det blå lys fra de elektroniske devices er med til at hæmme udskillelsen af det søvn hormon kaldet melatonin, og er derfor medvirkende til at forhindre din krops naturlige søvn. Det reklameres at de nyere telefoner har en filter, som er med til at formindske det blå lys, men dog er det ikke fjernet komplet.

Nogle studier viser at det ikke blot er det blå lys der er med til at forhindre den naturlige søvn. Hvis man op til sengetid læser nogle spændende eller ophidsende nyheder, f.eks. på sociale medier, er dette med til at stimulere din krops vågenhed. Det kan egentlig sammenlignes med at man inden sengetid læser en spændende bog, som en krimi.