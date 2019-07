3 tips til indretning af dit kontor

Kontoret er et essentielt rum i en hver virksomhed, hvor der bliver brugt mange arbejdstimer på at føre forretningen fremad. Derfor er det relevant, at kontorets indretning er både funktionelt, æstetisk og praktisk. Kontoret skal sætte rammerne for et godt arbejdsmiljø, det skal give potentielle kunder et godt førstehåndsindtryk af virksomheden og så skal det motivere til en bedre arbejdslyst. Dette stiller høje krav til kontorets indretning. Det hele kan godt virke kompleks. Vi har derfor samlet 3 tips til indretningen af dit kontor. Læs med forneden.

Udnyt rummet

Når du skal indrette dit kontor, så er det væsentligt, at du undersøger rummet, så du kan se potentialet og hvordan du udnytter det bedst. Hvor skal dine medarbejder sidde? Hvordan skal de sidde? Hvor skal fællesrummet være? Hvor stor afstand skal der være imellem de forskelle pladser? Der er mange faktorer, der skal tages i betragtning, når man indretter et kontor.

Har du store vægge med højt til loftet, så kan du med fordel udnytte denne plads ved at hænge motiverende plakater op. Er belysningen i rummet ikke så alsidigt, så er dette et relevant punkt at justere. Den rette belysning kan nemlig have stor indflydelse på den daglige arbejdseffektivitet, og det at kunne skrue op og ned for lysstyrken kan blive nyttigt. Det kan derfor være en fordel for mange at sætte nye lamper op i kontoret.

Skal du indrette dit kontor med den rette belysning og nogle motiverende billeder på væggen, så hjælper det altid, at man har en god stige, så man står sikkert og solidt under opsætningen. Her kan du med fordel benytte dig af Alulock, der huser et stort udvalg af stiger og stilladser, så du kan nå de rigtige højder i dit nye kontor.