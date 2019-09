Send til din ven. X Artiklen: 3 livsnødvendige forsikringer mange ikke har Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

3 livsnødvendige forsikringer mange ikke har

35 procent af unge har ikke selv de mest basale forsikringer - det viser tal fra Google. Det betyder, at hver tredje unge menneske lever deres liv uden forsikringer og dermed ikke har nogen former for hjælp til betaling af skader eller lignende, hvis de skulle få brug for det. Det er en foruroligende tendens, da det i dag er relativt overkommetligt at tegne en forsikring. Alle der ønsker at tegne en forsikring kan gøre det relativt let ved en simpel Google-søgning eller et par telefonopkald. For at gøre det nemt har vi har samlet tre forsikringer, der simpelthen er livsnødvendige for at kunne undgå vanvittige store regninger i tilfælde af ulykker, indbrud eller lignende situationer. Man kan også hoppe ind på Find Forsikring og få tre gratis og fuldstændig uforpligtende tilbud på en billig forsikring. Her er dog tre livsnødvendige forsikringer som mange ikke har.

Ulykkesforsikring Den første forsikring er måske også den vigtigste forsikring. Ulykkesforsikringen kan nemlig vise sig at være meget vigtig, hvis man kommer slemt til skade. Den dækker nemlig over dit helbred i forbindelse med ulykker. Det vil sige, at hvis du kommer slemt til skade og ikke kan varetage dit arbejde eller din uddannelse, så udbetaler dit forsikringsselskab penge til dig. Den dækker f.eks. ved bilulykker, sportsskader og andet, der giver varige mén. Når man taler om ulykkesforsikringer taler man ofte om mén og méngrader. Det er forsikringsselskabernes måde at vurdere, hvor slem skaden er, og dermed kan de regne ud hvor mange penge de skal udbetale til dig. Derfor er ulykkesforsikringen så vanvittig vigtig, da den kan redde mange fra at stå uden indkomst som følge af en ulykke.

Indboforsikring Hvis huset brænder eller der er indbrud, så er det kun indboforsikringen, der gælder. Det vil altså sige, at hvis man ikke har nogen indboforsikring, så er det altså alt i ens ejendom, der er tabt. Har man derimod sikret sig at tegne en indboforsikring, så dækker den for alle de tab som en eventuel brand eller et indbrud har forårsaget. Derfor er indboforsikring også et must for alle, der bor i en bolig, ejer en bil eller et opbevaringsum. Det kan nemlig vise sig at indboforsikringen kan være guld værd, hvis uheldet er ude og alle ens ejendele går tabt.