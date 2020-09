Artiklen: 3 grunde til at investere i videoproduktion i København

Der er mange situationer, hvor virksomhedsfilm og videoproduktion i København er det helt rette valg. Men er du stadig ikke helt overbevist? Så får du her 3 grunde til at investere i videoproduktion i København.

Har du overvejet, om videoproduktion København skal være den næste store investering for din virksomhed? Det kan være, du gerne vil have din virksomhed i en anden retning, og det skal fortælles i en form for rebranding. Eller også leder du efter et firma, der kan tage teten på videoproduktion i København til jeres markedsføring.

1. Mennesker tænker visuelt: Du får en virksomhedsfilm, som folk husker

Mange mennesker tænker visuelt – husk bare på, at vi kan se, før vi kan tale. Hvis du gerne vil efterlade et indtryk hos din seer, så er en virksomhedsfilm et fantastisk redskab. Som tommelfingerregel husker folk kun 20 procent af det, de læser – de resterende 80 procent er det, de ser. Vores hjerner tiltrækkes nemlig af bevægelse.

Vælger du at få produceret en virksomhedsfilm, er du altså sikker på, at din video ikke går tabt i folks hukommelser.

Du får indhold, der ingen udløbsdato har

Rigtig mange tænker, at en virksomhedsfilm er:

1. dyr at producere,

2. og kun er brugbar i kort tid.

Heldigvis er begge dele ikke korrekte. Ja, videoproduktion i København (og alle andre byer) kan koste en sjat penge, men til gengæld får du en video, der kan bruges igen og igen.

Tværtimod kan en virksomhedsfilm bruges til evig tid. Langt de fleste virksomheder sørger nemlig for, at du får en video, der ikke har en udløbsdato.

Brug videoen til annoncering på diverse medier, udstil den på din hjemmeside, og post den en gang i mellem, når der er brug for ekstra eksponering.

Fang din målgruppe med god video

Det fede ved en virksomhedsfilm er, at den er nem at se og forstå. Der skal ikke læses noget. Den er altså nem at sluge.

Derudover er en god video nem at dele på sociale medier. Og på sociale medier kan én enkelt video lave ringe i vandet, der bliver større og større. Sagt med andre ord kan din video række langt, hvis du får den rette video, og poster den på den rigtige platform.

Video er lig med muligheder

Hvis du vil gøre noget godt for din virksomhed, er en virksomhedsfilm og videoproduktion i København det ideelle sted at starte.

Kontakt dine favoritvirksomheder, og få nogle tilbud – der er helt sikkert et tilbud, du ikke kan takke nej til.