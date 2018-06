Send til din ven. X Artiklen: 3 gøremål i din sommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

3 gøremål i din sommer

Sommeren er det oplagte tidspunkt at få styr alle de praktiske ting. De fleste af os har en travl hverdag, hvor overskuddet ikke rækker længere end til at handle og lave mad. Vi er sommeren beriget med mere sol, som gør, at vi får mere overskud i hverdagen. I denne artikel har vi samlet tre ting, som er gode at få styr på i løbet af sommermånederne, hvor overskuddet er til det.

De praktiske foranstaltninger Der er masser af praktiske foranstaltninger, som man skal have styr på. Har du for eksempel helt styr på dit testamente og forsikringer? Det er væsentligt, at man laver et testamente i tilfælde af en ulykke. Det samme gælder forsikringer. De fleste af os har den klassiske indboforsikring. Dog er det langt fra alle ting, som en indboforsikring dækker. Hvis du falder på din cykel på vej hjem fra arbejde og slår alle dine tænder ud, så skal du selv betale for din tandlægeregning. Og det er en dyr fornøjelse. En sådan ulykke bliver dækket af en ulykkesforsikring. Det kan være svært at finde ud af, hvilke forsikringer som man skal have styr på. En god tommelfingerregel er, at have forsikringer mod alle de uforudsete ting, som man ikke selv kan reinvestere i med det samme. Hvis du har en cykel, som der bliver stjålet, så har de fleste altid et par tusinde kroner til en ny cykel. Hvis det derimod er en cykel til 15.000 tusinde, så er sagen noget anderledes.

Indretningen Langt de fleste af os oplever, at vi bliver trætte af, hvordan vores hjem ser ud. Vi har brug for forandringer og det gælder også vores boligindretning. Derfor bør et af dine gøremål over sommeren være at få styr på boligindretningen. Er du træt af at se på de samme puder hver eneste dag? Så skal disse udskiftes. Hvis du er træt af at skulle flere hundrede kroner på drinks, når du er ude med vennerne? Så kan du investere i et barbord og lave din egen lille bar, hvor du har fine glas og alkohol stående. På den måde kan du altid invitere vennerne over på en drink i stedet for at tage ud i byen og få en. Det er mindst lige så hyggeligt, men en meget billigere løsning. I sommeren er der alt andet end lige mere sollys og derfor er det vigtigt, at du ikke har tunge, mørke gardiner som ikke lukker sollyset ind i din bolig. Invester i et par lette, lyse gardiner som stadig er dekorative, men lukker lyset ind. Du vil få mere overskud og blive mere motiveret til at lave noget, hvis du ikke har et lukket hjem, hvor der ikke kommer lys ind.