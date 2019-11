3 gode brunchsteder i København

Brunch er et helt igennem genialt koncept. Du får det bedste fra både morgenmaden og frokosten kombineret med lækre drikkevarer og godt selskab. Hvad mere kan man overhovedet bede om? Her får du en liste med tre virkelige gode steder at spise brunch i København.

Møller – Kaffe & Køkken

Søger du en virkelig god brunch på Nørrebro, er Møller – Kaffe og Køkken et særdeles godt valg. Her sammensætter du selv din brunch ved at vælge diverse småretter fra deres menukort. Det vil sige, at uanset hvilke krav og ønsker du har til din brunch, så kan du få en kombination hos Møller – Kaffe og Køkken, som er helt perfekt for dig. Om du er mest til det salte eller det søde, og om du foretrækker kød eller vegetarretter, er dette et brunchsted for dig.

Noget af det særlige ved Møller – Kaffe og Køkken er, at de hver eneste måned skifter deres menukort ud. Det gør de, fordi de altid vil kunne tilbyde dig mad fremstillet af de råvarer, der er i sæson. Det giver et smagfuldt resultat, og desuden giver det spisestedet mulighed for at handle deres råvarer hos lokale leverandører. Faktisk er mange af råvarerne hos Møller – Kaffe og Køkken ikke blot lokale, men også økologiske. Vil du have mad med masser af god samvittighed, er dette derfor et oplagt sted at søge hen.