3 ferier du kan holde i skønne Danmark

Er du en af de mange, der vælger ikke at tage på ferie i udlandet i år, og mangler du inspiration til, hvordan du holder ferie i Danmark? Så er du kommet til det helt rigtige sted. I denne artikel finder du en række forskellige ferier, som du kan holde i skønne Danmark.

Sommerhus er et hit Den første type ferie du kan vælge at tage på, er ferien i sommerhus. Dette er en af de mest populære ferietyper i Danmark, sammen med campingferien. Der findes sommerhuse i mange forskellige størrelser og rundt om i hele Danmark. Derfor er det også muligt at finde et sommerhus i nærheden af dig - eller hvis du ønsker det, i den anden ende af landet. Hvis du er til hygge og idyl, kan du med fordel vælge et af de billigere og mindre sommerhuse. Er du i stedet til luksus og ikke har noget imod at betale lidt ekstra, så bør du leje et luksus sommerhus, hvor du ikke kommer til at mangle noget.

Cykelferie med stor frihed En anden form for ferie du kan tage på, er cykelferien. Dette er en ferie, som særligt er god til venner, par eller familier med større børn. Grunden til dette er, at du ikke kommer særlig langt, hvis du har de mindste med på tur - medmindre du har dem siddende i barnestolen på cyklen. Det giver dog en større frihed kun at tage af sted med voksne eller store børn. Når du tager på cykelferie, bestemmer du selv, hvor lang ruten skal være, om du overnatter i shelters, telt eller på campingpladser, og du kan kun tage så meget udstyr med, som du kan have på cyklen. Det er en mere udfordrende ferie, men det er bestemt også hyggeligt.