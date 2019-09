3 eksempler på moderigtige kjoler

-til dig som har svært ved at finde den rette kjole - uden at dit tøjbudget sprænges

At finde den helt rigtige kjole kan være et mareridt for mange kvinder og som moden skifter med årstiderne, så er det et tilbagevendende problem.

En kjole fra et Dansk mærke, som år efter år står højt på mange kvinders indkøbsliste er en Soyaconcept kjole.

Soyaconcept er et af de mest succesrige Danske brands og det bedste er nok, at det er kjoler, som er til at betale for den almindelige kvinde, uden at tøjbudget sprænges.

Som Soyaconcept selv siger, så producerer de Dansk kvalitetstøj, til en pris som er "Value for Money".

Selvom du har kvindelige kurver og befinder dig i kategorien Plus Size, og kan have svært ved at finde moderigtige kjoler, så kommer endnu et Dansk Brand på banen, nemlig Zhenzi, deres moderigtige Zhenzi kjoler findes i størrelserne 42 – 58.

Zhenzi beskriver da også sig selv som værende - for mode- og prisbevidste kvinder, som vil have smart og moderigtigt tøj i Plus Size.

Sidst men ikke mindst må vi også nævne det Danske Brand Brandtex. Her er endnu et meget populært brand hvor deres kjoler står i høj kurs hos kvinder. Brandtex kjoler er endnu et Dansk eksempel på, at selv som Plus Size kan finde kjoler sammensat stilsikkert og modebevidst med fokus på kvalitet og perfekt pasform. Størrelser går hos Brandtex fra 34 til 52.

Et godt råd - Shapewear giver Plus Size-kvinder gode former. Så brug Shapewear for at få kjolen til at sidde pænere og mere flatterende.

Både Soyaconcept kjoler, Zhenzi kjoler, Brandtex kjoler og Shapewear kan findes i den Danske webshop www.hoslohse.dk - god jagt!