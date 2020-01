Trine omlagde sine smålån og fik en meget billigere rente!

”Da vi havde lavet ansøgningen, fandt vi ud af, at der faktisk var rigtig mange penge at spare. Vi skulle bare lave én ansøgning, og så kunne vi vælge mellem flere forskellige banker, der tilbød os en billigere rente”, siger Trine Sørensen.

Små og dyre forbrugslån medfører en masse ekstra omkostninger, der kan være med til at sætte ens økonomi i unødvendige vanskeligheder. Ved at samle flere forskellige små lån til et enkelt større lån er det muligt at reducere de samlede omkostninger og spare tusinder af kroner. Dette fandt Trine Sørensen også ud af.

Trine Sørensen havde sammen med sin mand optaget forskellige små lån. Selvom renterne for de forskellige lån virkede rimelige, så opdagede Trine, at de samlede udgifter var meget høje. Derfor besluttede familien, at de ville samle deres små lån til et samlet lån.

Trine fandt DigiFinans.dk, og da det var gratis at undersøge familiens muligheder, valgte hun at gå i gang med ansøgningen. Der gik ikke længe, før de første tilbud om refinansiering landede i Trines indbakke og på sms.

Næsten halvering af udgifterne.

Tidligere betalte Trine og hendes mand en rente på 16% på deres forskellige lån til over 75.000 kroner, men Trine fik næsten halveret familiens rente til 8,5%. I starten troede den unge mor ikke på, at det kunne betale sig for hende at undersøge lånemarkedet, men i praksis betød det, at familiens månedlige omkostninger faldt med flere tusinde kroner. Det er penge, der lander på et tørt sted for den lille families økonomi.

”Jeg var meget skeptisk til at starte med, men jeg er lykkelig for, at jeg undersøgte vores muligheder. Vi har en meget sundere økonomi nu, familien er gladere, og vi har mere overskud i hverdagen, og det havde vi ikke haft, hvis det ikke var for DigiFinans”, siger Trine Sørensen

Beslutningen om at refinansiere de eksisterende lån og i stedet samle dem til ét stort lån, har gjort det muligt for den lille familie at få et større økonomisk råderum. Trine er glad for, at hun undersøgte mulighederne for at samle familiens lån, og hun har ingen intentioner om tage flere små lån igen.

