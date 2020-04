Tag magten over plænen … men skal man vælge batteri eller benzin?

Danske haveejere bruger 2,5 timer om ugen på havearbejde i havesæsonen for at holde blandt andet plænen velplejet og egnet til hygge og leg. Det viser en undersøgelse fra YouGov for Bolius. STIHL, der er en af de største forhandlere af haveredskaber, mener, at det vigtigste er, at få udstyret i orden, så det både passer til havens behov, er funktionelt for forbrugeren og sikrer, at man bruger tiden effektivt “Der er ingen tvivl om, at udviklingen går mod robotter, men det er ikke for alle. En anden ting, vi ser, er, at danskerne tænker mere på miljøet. Miljømæssigt er det vigtigt at investere i en maskine, der som udgangspunkt kan holde i otte til ti år og helst femten til tyve år. Vi ligger i toppen af udbydere med lang levetid,” fortæller Lars Nøhr, som er distriktschef for STIHL på Sjælland og øerne og fortsætter: “Som udgangspunkt er der to veje for plæneklippere. Den batteridrevne uden ledning, og den traditionelle benzindrevne. Her skal man vurdere, om det er vigtigst, at den fx er lydsvag og miljøvenlig eller ekstra kraftfuld.” Distriktschefen deler sine bedste råd til, hvad du skal være opmærksom på i valget mellem batteri- og benzinmaskine.

Så snart forårssolen bider sig fast, har den en tendens til at vokse så hurtigt, at man ikke føler, det er muligt at følge med. Og hvad med gødning? Hvor langt må man klippe græsset ned? Skal det opsamles, og hvor skal græsaffaldet så hen? Ja, græsset sætter os mange spørgsmål i hovedet. Samtidig er vi meget forskellige: Nogle er til små stier rundt i haven med mange krinkelkroge, andre foretrækker store, åbne plæner, der indbyder til leg og boldspil. Nogle elsker at nusse om detaljerne, andre skal bare have arbejdet overstået.

“Batterimaskinerne er lydsvage, så når du går og slår græs, er det uden den traditionelle larm. Gå efter en maskine, hvor batterierne er både kraftige, så de kan klare mange kvadratmeter pr opladning, og genanvendelige så du kan bruge det samme batteri i flere af dine havemaskiner. Hvis der er flere, der betjener maskinen, bør I gå efter en udgave, hvor højden let kan justeres på styret. Det kan også være en fordel at vælge en maskine, der kan klappes sammen og opbevares lodret, så den ikke fylder hele skuret. Med batterimaskinen bliver man fri for oliesumper og væsker, der siver og giver miljømæssige udfordringer. Man kan vælge både små og store batterier, hvilket gør det til et oplagt valg for den krævende forbruger med over 800 kvadratmeter plæne, eller til professionelle som anlægsgartnere, boligselskaber og kommuner.”

“Benzin er en klassiker, som de fleste kender. Den er en fordel, hvis du er længere væk fra opladningsmuligheder. Benzin rimer dog ikke ligefrem på miljøvenlighed, hvilket måske kan afskrække nogen, men der findes miljøbenzin, hvor 99% af det giftige stof benzen, er reduceret. Så har man garderet sig langt hen ad vejen. Et andet miljø, der er vigtigt at have for øje, er arbejdsmiljø. Vælg en maskine, der er svanemærket, så vibrationen er så lav, at du ikke får de såkaldte hvide fingre. Det er desuden vigtigt med en alsidig maskine med opsamler, som også kan bioklippe. Det betyder, at plæneklipperen smider græsset op i en kasse, man kan smide i kompostbunken. Man kan også få en bioprop, så græsset klippes i småstykker og lægger sig som gødning på plænen. Det er så småt, at man ikke laver striber og ikke slæber rundt med det. Nogle maskiner har begge funktioner, så man kan tilpasse det efter vejret. Når det er tørt er det fx bedst at bioklippe. Hvis du har en stor plæne, bør du tænke på at købe en maskine med plastfiberskjold, så den er mere let og uden rust, men samtidig fyldt med styrke. Hvis du vælger en topmodel, kan du ovenikøbet få kobling på styret. Det betyder, at kniven stopper, når du slipper håndtaget, selvom motoren stadig er i gang. Det er oplagt, hvis man har flere mindre haver. Det gør det til en god maskine for både den krævende forbruger og professionelle.” Lars Nøhr bor selv på en landejendom med 3000 kvadratmeter have. Plænen foran holdes af en robot, og så bioklipper han selv i hjørnerne og kanterne.

Tre tips til en pænere plæne

Her får du tre gode tips, der kan hjælpe dig med at få en frodig og frisk græsplæne, som du forhåbentlig skal ud og nyde mange timer med venner og familie i år.

1. Fjern mosset

Mos trives ekstra godt, hvis jorden har et lavt pH-niveau. Derfor kan det være godt at give græsplænen kalk hvert tredje år for at øge pH-værdien – gerne lige så snart vinteren har sluppet sit greb. Mos kan heller ikke lide for næringsrig jord, så kickstart gerne hver udesæson med at gøde græsplænen, gerne med organisk gødning eller naturgødning. Den bedste effekt opnås ved at undgå at bruge gødning og kalk samtidigt. Klik her og læs mere om plæneluftning, der er med til at fjerne mosset!

2. Vand meget og sjældent

I tørre perioder er det godt at vande sin græsplæne for at holde den pæn. Vidste du, at det er bedre at vande meget og sjældent end lidt og ofte? Hvis man vander lidt og ofte, kan græsrødderne nemlig begynde at søge opad og blive ekstra følsomme. Det er bedst at vande om natten, så vandet ikke fordamper med det samme.

3. Klip ikke for kort

Undgå at klippe græsset mere end en tredjedel af dets totale højde. Hvis græsset begynder at blive gult, er det et tegn på, at du bør hæve klippehøjden lidt.