Så enkelt kan du sammenligne dine lånemuligheder

DigiFinans.dk er en nordisk tjeneste, der har gjort det nemmere end nogensinde at sammenligne lån på tværs af banker. Du kan nu med bare én ansøgning få tilbud fra flere forskellige banker, uanset om du skal have en nyt lån eller omlægge dit nuværende til et billigere. Det bedste er, at det er 100% gratis og helt uforpligtende.

Mange danskere tøver, når det kommer til at undersøge, om de kan spare penge på deres nuværende lån. De tror, at det er en besværlig proces, men sådan er det slet ikke i dagens Danmark.

På DigiFinans.dk (Link) behøver du bare at udfylde én låneansøgning. Digifinans sender den videre til flere forskellige banker og låneformidlere. Kort efter begynder de første tilbud at komme til dig via mail og sms, og snart har du et fuldt overblik over dine lånemuligheder.

Via Digifinans.dk kan du let og enkelt vurdere, om dine nuværende lån er bedre, eller om du skal tage imod en af lånemulighederne. Det er helt op til dig, om du vil takke ja eller nej – og du kan også få en snak med en af Digifinans’ rådgivere - uden at koster dig en krone.

Udfyld låneansøgningen nu og sammenlign uforpligtende lånetilbud.

Dét siger danskerne om DigiFinans

Mange danskere har allerede benyttet sig af muligheden for let at undersøge lånemarkedet. Her er et lille udpluk af deres oplevelser:

”Meget effektiv, hurtig behandling og håndtering”

”Det gik hurtigt, og det føltes sikkert hele vejen igennem.”

”Super god. De største anbefalinger herfra!”

Det er DigiFinans’ mission at gøre lånemarkedet mere gennemskueligt. Fra du starter på ansøgningen, til du har pengene på din konto.

Troværdighed på lånemarkedet

DigiFinans samarbejder med anerkendte banker, så der er ikke tale om kviklån til skyhøje renter eller lån med en masse skjulte gebyrer. Bankerne foretager en kreditvurdering, og du bliver på en let og overskuelig måde præsenteret for dine lånemuligheder, så du kan sammenligne, hvilke lånemuligheder, som passer bedst til dit behov.

Har du brug for hjælp undervejs, så sidder DigiFinans’ kundeservice klar til at hjælpe på telefon: 89 88 48 64

En låneansøgning flere banker - Start din ansøgning her og få flere uforpligtende lånetilbud.