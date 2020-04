Send til din ven. X Artiklen: Nu rammer trend også haven: All inclusive for haveredskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu rammer trend også haven: All inclusive for haveredskaber

Nutidens forbrugere går meget mere op i, at hverdagen skal være nem og bekvemmelig og mindre op i, hvorvidt de ejer deres bil og indbo. En ny ordning med finansiering af robotplæneklippere for et fast månedligt beløb, skal bane vejen for endnu mere convenience i haven.

Streaming, abonnementer og leasing har længe været på alles læber. Forbrugerne er i højere grad begyndt at se mod løsninger, der gør livet nemmere, hvilket ændrer måden produkter udbydes på. Det er blevet mindre vigtigt for nutidens forbrugere at eje, så længe de får lov at slippe deres bekymringer. Tendensen er tydelig inden for streaming, hvor vi har droppet musik- og filmsamlingen til fordel for streamingtjenesterne, der giver mulighed for meget mere indhold til en fast månedlig ydelse, og som næsten halvdelen af os bruger hver eneste uge. Også vores firehjulede venner kører med på bølgen. Alene i 2019 var antallet af privatleasede biler i følge Danmarks Statistik det højeste nogensinde. Faktisk var hele 45% af nye biler registreret som leasingbiler, så der er ikke længere tale om et fåtal af den nye danske bilpark. Forbrugsmønsteret med gerne at ville kende sine faste månedlige udgifter, er nu så etableret, at det er begyndt at sprede sig til andre brancher - og snart også til din have.

STIHL All Inclusive I dag går haveejere mere og mere op i convenience – eksemplvis ved at prioritere at få græsset slået af en robot. STIHL leverer bl.a. motorsave og havemaskiner (herunder iMOW robotplæneklippere) til både professionelle og haveentusiaster i hele verden, og de kan nikke genkendende til den stigende efterspørgsel på netop robotter. Nu kommer STIHL tidens tendens i møde med en ny finansieringsmulighed af deres iMOW robotplæneklippere, hvor der samtidig er mulighed for at opgradere sin maskine efter fire år, hvis man gerne vil have det nyeste nye – initiativet hedder STIHL All Inclusive. Ikke alle ønsker at købe en større havemaskine kontant eller sætte sig ind i, hvordan den installeres og serviceres. Her kommer STIHL All Inclusive ind i billedet. Når man tegner en sådan aftale, betaler man samlet kun den reelle pris for sin iMOW robotplæneklipper, installation, fire gange service og fire gange vinteropbevaring, finansieret over 60 måneder – helt uden renter og gebyrer. Det er som en gebyrfri låneservice, hvor man kender sin månedlige udgift og ikke skal tænke på andet end at nyde sin velplejede plæne.

Alt er inkluderet i det faste månedlige beløb – installation, service og vinteropbevaring. Ingen renter, ingen gebyrer. Du betaler samlet kun den reelle pris, finansieret over 60 måneder.

Slip bekymringerne og bare nyd haven “De yngre generationer af husejere bruger deres haver anderledes, end man gjorde før i tiden. Nu er haven også et fristed, hvor vi lader op, og vi vil gerne selv bestemme, hvordan vi bruger tiden. Med vores nye tiltag bliver det væsentligt nemmere at finde tid til at lave det, man holder af, om det så er at lege med børnene, hygge med haveprojektet eller grille livretter, ja, så styrer man det selv, og kan gøre det af lyst i stedet for af pligt, som græsslåningen jo er for mange danskere,” fortæller Michael Nielsen, der er Sales & Country Manager i STIHL Danmark. iMOW er en robotplæneklipper, der på grund af sin elektroniske motor er støj- og udstødningsfri, når den holder plænen veltrimmet, men ifølge Michael Nielsen er der flere fordele ved den elektroniske plæneklipper og det nye STIHL All Inclusive: “Med STIHL All Inclusive kan man slippe endnu flere af sine daglige bekymringer, for STIHL sætter robotten op, leverer service og eftersyn, og om vinteren opbevarer vi maskinen, så den ikke optager unødig plads,” forklarer Michael Nielsen og fortsætter: “Desuden kan man efter en fire-årig periode vælge at skifte robotplæneklipperen ud med en ny eller større model – så tegnes der blot en ny aftale, hvor den gamle maskines restværdi modregnes. Men man kan også beslutte sig for at beholde den gamle, så fortsætter betalingen bare til der er gået 60 måneder fra aftalestart, hvorefter maskinen er færdigbetalt.” Desuden fremhæver han, at maskinen sørger for at holde plænen, mens man er på ferie – fordelen er, at man kommer hjem til en veltrimmet plæne og ejendommen ser beboet ud. En ny robotplæneklipper kan for nogen være en stor udgift, men med den nye ordning er udbetalingen fjernet til fordel for en månedlig betaling, der starter fra 299 kr. - alt inklusiv. “Med STIHL All Inclusive er standarden for fremtidens havemaskinerne sat. Vi starter ud med vores populære iMOW, men vi ser et stort potentiale i, at man kan have samme løsning for andre redskaber og maskiner til haven, der gør havelivet nemmere for den moderne havemand eller -kvinde,” fortæller Michael Nielsen.

Brug tiden på noget, der er sjovere end at slå græs.



Cirkulære produkter erstatter benzinplæneklippere Selvom man kan vælge at skifte sin iMOW ud med en ny model efter fire år, så bliver den ikke en del af brug-og-smid-væk-kulturen. Den fortsætter med at slå græsset udenfor landets grænser, og her erstatter den gamle benzindrevne plæneklippere. På den måde bliver græsset også lidt grønnere på den anden side, for hvis man spørger STIHL, giver det ikke mening at skabe et produkt, der ikke sviner, hvis det efter brug alligevel ryger direkte på genbrugspladsen. “For os giver det virkelig god mening, at produktet lever videre, hvis man beslutter sig for at skifte det ud. Vi kan sagtens forstå, at man gerne vil have det nyeste nye, ligesom med sin iPhone, og med vores nye initiativ kan man også gøre det på en forsvarlig måde. Det synes vi, er den optimale løsning,” fortæller Michael Nielsen. Den nye STIHL All Inclusive tilbydes fra 27. april 2020 og starter hos 11 udvalgte STIHL forhandlere. Prisen starter fra 299 kroner om måneden alt inklusive, og her får man en model, der ifølge STIHL passer til langt de fleste haver op til 800 kvadratmeter. Men der er mulighed for at lave en STIHL All Inclusive aftale på alle iMOW-modeller, hvor den største kan klippe helt op til 5.000 kvadratmeter. Læs mere på www.stihlallinclusive.dk

Brugte robotter fra STIHL All Inclusive, vil erstatte benzindrevne plæneklippere uden for Danmarks grænser – på den måde passer vi godt på miljøet.



