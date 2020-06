Send til din ven. X Artiklen: Lad Køge overraske dig med sin livlige middelalderby og naturskønne oplevelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad Køge overraske dig med sin livlige middelalderby og naturskønne oplevelser

Køge ligger centralt placeret ved Køge Bugt og er omgivet af pragtfulde skove og dejlige strande. Førstegangsbesøgende overraskes ofte af Køges smukke, velbevarede bymidte fra renæssancen med middelaldercharme og mange hyggekroge. Sammen med områdets historiske herregårdslandskaber byder Køge på mange spændende sommeroplevelser for store og små. Køge er en smuk middelalderby med et nænsomt restaureret bymiljø og et pragtfuldt torv, der i dag står som et af Danmarks bedst bevarede middelaldertorve. Byen ligger på Østsjælland og fik købstadsrettigheder tilbage i år 1288 og er en af de bedst bevarede middelalderkøbstæder i Danmark. Handlen har altid været et centralt omdrejningspunkt for livet i Køge, og den måde byen og området har udvikler sig på. Det fornemmes tydeligt, når man besøger Køgeområdet, for her er et dynamisk handelsliv med lækre restauranter og spændende butikker. Køge har da også ad flere omgange indbragt titlen som ”Danmarks bedste handelsby”, ”Danmarks hyggeligste handelsby” og senest ”Danmarks mest servicemindede handelsby”.

Bylivet i Køge I Køge kan du besøge byens museer eller slentre en tur for at se de nye bydeles moderne arkitektur og de gamle stræder med de fine, flerfarvede bindingsværkshuse - heriblandt Danmarks ældst daterede bindingsværkshus. Er du til shopping, har du rig mulighed for at ose i de hyggelige butikker og gå på oplevelse i de mange snirklede gårde, som ligger som små hemmelige, historiske oaser rundt om i byen.

Har du børn med, tilbyder byens turistkontor VisitKøge en gratis skattejagt. Her kan du lade børnene føre jer rundt i Køge med et skattekort. Undervejs får børnene opgaver, som de skal løse. Når turen er slut, kan børnene få tjekket svarene hos VisitKøge og få en lille præmie.







Spændende oplevelser i hele Køgeområdet Lige vest for Køge i Lellinge finder du vikingeborgen Borgring. Her kan du komme helt tæt på Danmarks kulturarv og gå på opdagelse efter vikingernes hemmeligheder. På en af de guidede omvisninger kan du lære en masse om de brutale vikinger og deres mystiske ringborge. Nyder du at være i naturen, finder du i hele Køgeområdet både strand og skov. I skoven vest for Køge ligger den 22 km lange Køge Å-sti, som munder ud ved Regnemarks Bakker og Dyndet, som er et gammelt moseområde med et rigt plante- og fugleliv. Vil du ud til vandet, har Køge og omegn op til flere flotte strande. De to største strande ved Køge er Nordstranden og Søndre strand. Nordstranden ligger i forbindelse med Køge Marina, hvor du også kan hoppe i byens havnebad, mens Søndre Strand ligger tæt på byens campingplads. Begge strande byder på friske dukkerter, og hvis vinden er til det, egner de sig også til wind- og kitesurfere. Springbræt til resten af Sjælland



Springbræt til resten af Sjælland Køge Kommune har en rigtig god infrastruktur og gode togforbindelse til København og resten af Sjælland. Så ønsker du oplevelser uden for Køgeområde, mens du er i Køge, kan du nemt og hurtigt komme frem og tilbage. For eksempel tager det kun 20 minutter med tog til Københavns Hovedbanegård fra Køge Nord Station.