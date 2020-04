De bedste plejetips til at få kvarterets grønneste græsplæne – hele året rundt

Riv løv og grene sammen, og brug vertikalskærer efter behov Når det bliver forår, og græsplænen er blevet tør, er det tid til at rive gamle blade og grene sammen. Rivningen hjælper også med at få luft ned til rødderne. Efter behov kan man bruge vertikalskæring for at fjerne alt det visne og døde materiale. Det er også effektivt mod mos. Sørg dog for at samle mosset forsigtigt, så sporerne ikke spredes i plænen. Klip græsset, og brug gødning Begynd at klippe græsset, når du kan se, at det begynder at vokse, men undgå at klippe mere end en tredjedel af højden, da græsset ellers let kan tørre ud og blive gult. Start på den højeste indstilling, og sænk højden gradvist. Når der er ca. 8 plusgrader, er det tid til at gøde med kvælstofrig plænegødning, så græsplænen får hjælp til at komme i gang efter vinterdvalen.

Bekæmpelse af mos Hvis man har problemer med mos, gælder det om at fjerne selve årsagen til, at mosset har taget overhånd, ved at skabe et bedre miljø for græsset at vokse i. Mos trives i sure, næringsfattige og fugtige miljøer. Hvis man kun bruger midler til bekæmpelse af mos, som gør jorden mere sur, dør mosset ganske vist det første år, men du risikerer at skabe forudsætninger for, at mosset trives bedre på sigt, fordi den trives i næringsfattige miljøer med lavere pH-værdi. Hvis du bruger sådanne midler til bekæmpelse af mos, bør du være omhyggelig med at øge græsplænens pH-værdi eller efterfølgende bruge græsgødning, som indeholder kalk.

Hvis græsplænen er for tynd i det eller har bare pletter eller meget mos, kan man efterså med græsfrø. Og husk at vande bagefter! Hvis du eftersår direkte på mosset og derefter vander, holder mosset på fugten ligesom en svamp. Det er også en god ide at bruge topdressing, hvis du vil udjævne ujævnheder og få en tættere og mere tørkerobust græsplæne. Topdressingen beskytter også, så fugle ikke spiser alle de frø, du lige har spredt.

Klip ofte – eller anskaf en robotplæneklipper Klip græsplænen ofte – eller anskaf en robotplæneklipper, som klarer arbejdet. Men igen gælder det: Klip aldrig mere end en tredjedel af højden på én gang. Hvis man ved, at der kommer til at blive tørt fremover, kan det være en god ide at lade græsset blive lidt længere, ved at justere plæneklipperens højde. Groft sagt er græsset cirka lige så langt under jorden som over jorden. Længere græsstrå indebærer derfor rødder, som strækker sig længere ned, hvilket beskytter græsset mod udtørring, da det som regel er fugtigere, jo dybere man kommer.

Vand meget og sjældent Det er bedre at vande godt igennem nogle få gange end at vande lidt og ofte. På den måde søger græssets rødder nedad i jorden. Hvis man vander hele tiden, kan rødderne komme til at vende opad og tage skade. Det er også bedre at vande om aftenen eller morgenen, hvor der er mindre sandsynlighed for fordampning. Selvom græsplænen bliver gul og grim, dør græsset sjældent. Det kommer sig som regel igen, når regnen kommer, og bliver hurtigt atter grønt og fint.

Gød med kvælstofrig gødning hver 5. til 7. uge Mange er i tvivl om, hvor meget man skal gøde. Et godt tip er hellere at gøde lidt og ofte end meget og sjældent. Halver gerne mængden, og gød dobbelt så tit for at være på den sikre side. Optimalt bør der gødes med kvælstofrig græsgødning to til tre gange pr. Sæson – ca. hver 5. til 7. uge. Hvis du har gødet én gang i foråret, plejer det at være tid igen omkring sankthans. Ved sandjord er det ekstra vigtigt, da næringen lettere løber væk, når det regner. Normalt kan man godt gøde med kvælstofrig gødning, som fremmer græssets vækst, helt frem til sidst i august. Til gengæld kan mængden mindskes senere på sæsonen og i stedet udskiftes med PK-gødning, som forbereder græsset bedre på vinteren – læs mere om PK-gødning nedenfor i efterårsafsnittet.

EFTERÅR

Riv løv og græsafklip sammen – eller kør plæneklipperen hen over det

Riv større mængder græsafklip og løv sammen, og læg det under buske og i bede som ekstra næring og frostbeskyttelse. Hvis man lader meget ligge tilbage, kan det kvæle græsset, så det mugner. Hvis der ikke er for meget løv eller græsafklip, kan man køre det over med plæneklipperen og lade det ligge som topdressing. Undtagelsen er løv fra bøge- og egetræer, som er med til at gøre jorden sur.





Brug topdressing, og efterså efter behov

Hvis du har ujævnheder i græsplænen, kan du bruge topdressing nu, men normalt gør man det i efteråret, hvor græsset har mere kraft til at vokse op gennem topdressinglaget. Man kan også efterså græsplænen i efteråret, hvis græsset stadig vokser.

Sidste klipning før vinteren

Så længe græsset vokser, kan man som regel klippe det. Hvis der har været meget fugtigt, er græsset dog sart, og det kan være bedre at vente med den sidste klipning indtil en dag, hvor der er lidt mere tørt. Hvis der er frostvejr, bør græsset ikke klippes, før der er blevet lidt varmere om dagen. Klip ikke kortere ned end 5 cm, da græsstrå er følsomme, hvis de er for korte. Men det er også vigtigt ikke at lade det blive for langt. Langt græs lægger sig ned og kvæler græsset under sig.

Giv efterårsgødning med PK-gødning (rig på kalium og fosfor)

Giv græsplænen en sidste omgang gødning, men ikke samme kvælstofrige gødning, som man bruger om sommeren. Det skal i stedet være såkaldt PK-gødning, som kun indeholder lidt eller (slet intet) kvælstof. Den indeholder i stedet fosfor (P) og kalium (K), som hjælper græsset med at modstå mos i efteråret. Mos fortsætter nemlig også med at vokse et stykke tid efter, at græsset er stoppet med at vokse i efteråret – og begynder også at vokse tidligere end græsset i foråret. Brug af gødning i efteråret hjælper også med at forebygge sneskimmel, som spredes i fugtige miljøer, f.eks. under sneen, og kan forårsage, at store græsarealer går ud.