Otte ting du skal vide om boligmarkedet lige nu - derfor er det gået amok

Corona har vendt op og ned på samfundet i løbet af det seneste år, og især boligmarkedet er blevet voldsomt påvirket. Lis Rasmussen er ejendomsmægler og indehaver af danbolig, der står for næsten halvdelen af bolighandlerne i Birkerød. Hun giver dig her svar på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at sælge din bolig

1. Hvordan har boligmarkedet reageret på corona-krisen? Det har været helt vildt. For et års tid siden, da Danmark lukkede, og vi alle sammen blev ramt af corona-restriktioner, tænkte de fleste ejendomsmæglere, at vi nu kom til at kigge direkte ind i et sort hul. Det viste sig dog hurtigt, at det stik modsatte blev tilfældet. Vi har oplevet et voldsomt boom i hussalg. Det startede i maj sidste år, og siden er det bare gået op. Det er lang tid side, vi har oplevet en lignende eksplosion i boligsalg.

2. Hvordan kan det være, at der har været så hidsig en prisstigning? Jeg tror, det handler om, at folk har fået ekstra tid til refleksion, når de har arbejdet hjemmefra. Samtidig har folk siddet sammen med hele familien meget mere, end de er vant til, og så har de tænkt, om ikke det var på tide at finde en anden bolig med noget mere plads. Og måske en have. Få en gratis og uforpligtende vurdering her, og se, hvor meget din bolig er steget i pris.

3. Betyder det, at det er sælgers eller købers marked? Det er helt sikkert, at du har et fordelagtigt udgangspunkt som sælger. Der er ikke så meget balance i markedet lige nu i forhold til udbud og efterspørgsel. Der er ganske enkelt mangel på boliger til salg, fordi der er så stor efterspørgsel - vi plejer at have fire gange så mange boliger til salg, som vi har nu. Og nu kommer foråret, der plejer at være højsæson for boligkøb. Så hvis du går med overvejelser om at sælge din bolig, kunne der ikke findes et bedre tidspunkt end lige nu.



Lis Rassmussen, ejendomsmægler og indehaver af danbolig i Birkerød Lis Rassmussen, ejendomsmægler og indehaver af danbolig i Birkerød 4. Skal man ikke være bange for en eventuel boligboble? Den sidste boligboble, vi oplevede, var under finanskrisen i 2008. Men dengang var det på grund af en generel global recession. Nu skyldes det nogle helt andre ting, så vi kommer ikke til at se et dyk i boligmarkedet. Priserne stiger stadig, men vi kommer nok til at se en stabilisering på et tidspunkt. Man kan se en generel stigning på boligpriser i hele verden, og det er ikke noget, der kommer til at briste.

5. Hvilken type bolig sælger I flest af? Under corona har der været en helt tydelig tendens: Folk har fundet ud af, at deres lejligheder var for små til hele familien. De vil have frisk luft og en have, så vi har set, at folk flytter ud af byen for at købe et hus med have. Er du også nysgerrig på, hvor meget din bolig er værd? Så aftal et gratis og uforpligtende møde med Lis fra danbolig.

6. Hvor meget er huspriserne steget under corona-krisen? Det er svært at give et præcist tal, da vi ikke har fået opgørelserne på huspriserne endnu. Men mit estimat er, at boligpriserne er steget med 10-12 procent i løbet af det sidste år.

7. Hvor starter man, hvis man tænker på at sælge sin bolig? Mange vælger at shoppe rundt blandt forskellige ejendomsmæglere for at finde dem, der prissætter højest. Det skal man passe på med, da det ikke er retningsgivende. For med en urealistisk høj pris, får du ikke solgt din bolig. Det giver en lang liggetid, og i sidste ende kommer du til at give så meget nedslag på prisen, at du får mindre for den, end du kunne have fået ved at prissætte korrekt i første omgang. Det er dybt ødelæggende for et boligsalg med en lang liggetid.

8. Hvilke specielle corona-hensyn tager I ved fremvisninger? Jeg tror, at det lave udbud af boliger lige nu til dels skyldes, at folk er betænksomme ved boligfremvisniger på grund af smitterisiko. Vi har kun åbent hus-fremvisninger ved tilmelding, så det bliver individuelle fremvisninger. Og ellers tager vi alle de anbefalede forbehold - fx med afstand og håndafspritning ved alle fremvisninger.