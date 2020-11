Send til din ven. X Artiklen: Måske corona alligevel har gjort lidt godt - hvis du er glad for vin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Måske corona alligevel har gjort lidt godt - hvis du er glad for vin

Vi kan alle sammen hurtigt blive enige om at bande corona langt væk. Vi vil tilbage til den normale hverdag uden diverse restriktioner og mundbind. Og så vil vi have lov til at nyde en god flaske vin med gode venner og familie. Men hvis vi tager de ultra optimistiske briller på og virkelig søger efter de små lyspunkter, så er covid-19 faktisk skyld i, at du lige nu kan få nogle sublime vinoplevelser til meget fornuftige priser. Det lyder skørt, og det vender vi tilbage til om lidt.

Butikschefen er udlært sommelier MENY i Nærum har traditionelt gjort meget ud af deres vinafdeling, der nærmest er en butik i sig selv med egne specialister og et super bredt sortiment Folk i nærområdet sætter bare pris på gode vinoplevelser. Det fortæller Carl Friholm, der er butikschef i MENY, Nærum. Han understreger, at her er vin for alle - uanset prisklasse eller kendskab.

”Det vigtigste for os er at sikre, at der er den rette sammenhæng mellem pris og kvalitet, for det skal altid være en god oplevelse at åbne en flaske vin fra Meny, uanset hvad den har kostet.” Han er selv udlært sommelier, så han ved, hvad han taler om, og han bruger meget tid på at guide det kvalitetsbevidste publikum, der jævnligt kommer forbi vinafdelingen. Derudover er der ansat to fuldtids vinmænd, som sammen med Carl hjælper og guider de dejlige kunder. Begge to med mange års erfaring fra både traditionel supermarked men også vin-specialhandelen. “Stamkunderne ved bare meget om vin, og de er også vininteresserede, så det er vigtigt, at vi også står klar til at servicere med viden omkring vinen.”

Frankrig i fokus Han fortæller, hvordan de har en bred profil med de ypperste vine fra de store vinlande - med speciale i Frankrig. "Vi arbejder benhårdt på hele tiden at udvikle vores sortiment. Og til forskel fra mange andre supermarkeder, så afspejler vores sortiment kundernes interesse og efterspørgsel. Derfor kan man roligt konstatere at vores kunder godt kan lide de traditionelle område og druer - helst fra frankrig," fortæller han. Og udvalget er gigantisk sammenlignet med et traditionelt supermarked.

Derfor er corona god for dine vinmuligheder Og så er det vist på tide at afsløre, hvordan covid-19 på nogen på måde kan have påvirket vores udvalg af vin i en positiv retning. “Corona har vendt det globale vinmarked fuldstændig på hovedet, så folk er nødt til at tænke deres forretning på en helt ny måde,” forklarer Carl Friholm. “Tænk på alle de restauranter og hoteller, der er lukket ned over hele verden. De køber jo ikke den vin, de ellers altid får fra denne her bestemte vingård, men vinbønderne verden over laver jo stadig deres vin. Og den skal de have afsat,” siger han.

Tysk vin fra Emirates Det betyder i sidste ende et kæmpe boost for detailhandelen, så de nu får tilbudt verdensklasse-vine, som de ellers aldrig var kommet i nærheden af. Og så kan de ovenikøbet sælge dem til en fornuftig pris, hvor de fleste kan være med. “Du får nogle helt nye muligheder.” siger Carl og giver et eksempel. “I sidste uge fik jeg tilbudt at købe en palle super superlækker tysk vin, som de normalt afsætter til Emirates first class. Men når der ikke rigtig er nogen, der flyver for tiden, så havde de ikke lige brug for dem. Så dem snuppede jeg,” smiler han. “Vinen solgte vi til under halv pris og pallen, forsvandt på få dage.”

Vin fra uventede kanter Det kan være svært at overskue alt vin, som han bliver tilbudt lige nu fra helt uventede kanter. Det er i disse tilfælde, når tilbudene fra hele verden vælter ind, at den solide erfaring i vin kommer til sin rette. Og de helt rigtige guldkorn kan sorteres frem og i sidste ende komme kunderne til gode. Så lige nu er der muligheder for helt nye vinoplevelser i MENY, Nærum. Her står Carl Friholm og han personale klar til at guide dig og kan måske give en sjov anekdote om, hvor denne specielle vin måske ellers var havnet. Selvom det vælter ind med nye vine, er det dog ikke noget, der kan få Carl til at sætte pris på covid-19, understreger han. “Jeg glæder mig godt nok til, at tingene bliver normale igen, så folk kan komme forbi og få en hyggelig snak om, hvilken vin de skal prøve, uden at vi behøver alle de her corona-restriktioner.”