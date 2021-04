Gå grønt på bil, bolig og investeringer, og tjen penge på det

Er du opmærksom på at minimere dit skærm-forbrug, og har du skåret ned på de røde bøffer? Så er du ikke den eneste, for det viser sig faktisk, at danskere i høj grad forsøger at leve så klimavenligt som muligt ved at skrue på de små knapper i hverdagen. Men tænk hvis du kunne mangedoble dit bidrag til en nedsættelse af CO2 og køre grønt på den helt store klinge.

Nordea i Lyngby og Rudersdal specialiserer sig i at gøre din privatøkonomi grøn. Og så er der oven i købet mange penge at hente på en grønnere omstilling

“Inden for de seneste år er folk blevet ekstra opmærksomme på den grønne omstilling, og vi oplever en stigende interesse fra folk, der søger rådgivning til, hvordan de kan bidrage til en nedsættelse af CO2. Her kan vi virkelig hjælpe hele vejen rundt - både med henblik på bil, bolig og investeringer,” fortæller hun.

I Nordea-afdelingerne i Lyngby og Rudersdal har de et stort fokus på, hvordan de kan rådgive deres kunder til at leve grønnere. For der er en kæmpe efterspørgsel fra bankkunderne på, hvad de kan gøre for en mere klimavenlig tilværelse. Det fortæller Lotte Eiersø Christensen, der er direktør i Nordea, Lyngby.

Under corona-krisen har mange danskere brugt ekstra mange af døgnets timer derhjemme, og det har fået dem til at indse, at de faktisk gerne vil have have et nyt hjem. Lejligheden er måske blevet for lille, og så vil man flytte i hus. Og her kan man virkelig gøre store tiltag i den grønne omstillings navn.

Rekordlave billån

Louise Callesen forklarer, hvordan de to afdelinger ikke blot fokuserer på enkelte tiltag, men derimod i samarbejde med kunden laver det store helikopterblik.

“Det kan være, at du har en gammel dieselbil, og at du i øjeblikket går og sparer op og afventer at købe en ny. Her kan vi så rådgive til, hvorvidt, det kunne være en god ide, at købe en klimavenlig bil, som vi så kan tilbyde dig et billån på fordelagtige vilkår.”

Hun beskriver yderligere, hvordan bankerne også har sammensat grønne investeringsporteføljer, så du ved, at dine penge bliver investeret i grøn omstilling. Og du behøver ikke engang blot at gøre det for den gode mavefornemmelse, som Louise Callesen siger. For de innovative grønne teknologier er helt på niveau med alle andre investeringer.