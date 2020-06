Se billedserie Selv om kunderne respektfuldt overholdt afstandsreglerne, var der sort af forventningsfulde og sultne mennesker, da din udsendte lagde vejen forbi en pragtfuld sommeraften i juni.

Den bedste bid af Italien

Af Lars Olrik De kulinariske mesterværker fremstilles og serveres stadig med ægte kærlighed fra La Bella Italia hos La Qualita, som har fået tilgang af to kendte ansigter i køkkenet.

Duften af dejlig mad akkompagneres af høje råb og hjertelige hilsner, da jeg bevæger mig ned for at hilse på drengene i pizzapaladset på Bistrupvej 32.

Helt nemt er det imidlertid ikke at slippe igennem, for selv om regeringen har lempet lidt på afstandsreglerne i forbindelse med genåbningen efter corona, er der masser af kunder, der venter på at få deres bestilte mad udleveret.

Langt om længe opstår der dog en pause, og udstyret med en Pellegrino danskvand kan jeg få de seneste nyheder fra lokalområdets førende leverandør af italienske lækkerier.

Stjerner i startopstillingen En af de mest bemærkelsesværdige ændringer manifesterer sig i, at Massimo Radicioni er tilbage.

Massimo vil af mange borgere i kommunen være kendt som den glade, servicemindede og superkompetente troldmand bag hjemlandets retter gennem de sidste 18 år, og han er nu tilbage på det hold, han tidligere har høstet så stor succes sammen med.

På dagens La Qualita finder vi imidlertid også et af de store navne fra tidligere tiders publikumsmagnet i Holte, Ristorante Buonasera, i skikkelse af Riky Colombo.

Riky er kok og søn af den hedengangne Signore Colombo, der sammen med sin kone drev restauranten gennem en mindre menneskealder.

"I vores verden skal den perfekte pizza bages i en brændefyret stenovn, og den fik vi i sin tid specialbygget som den eneste udbyder i området.

Her kommer smagen i råvarerne helt op at ringe, og bundene får den lækre sprødhed, der forvandler pizzaen fra bare at være et måltid til at være en smagsoplevelse ud over det sædvanlige." Kvalitet, kreativitet og kærlighed Med kollegaen Alberto, der er uddannet fra kokkeskolen i Rimini, har man dermed et topprofessionelt trekløver, der hver dag brænder for at give kunderne et væld af sublime smagsoplevelser.

I erkendelse af, at Rudersdal har et væld af valgmuligheder på restaurations- og take away-fronten, er det ikke desto mindre relevant at stille spørgsmålet om, hvorfor netop La Qualita er genstand for massive kødannelser hver dag.

Det har Massimo et godt bud på.

"Vi er stolte over, at vi har så mange tilfredse og trofaste kunder," fortæller han.

"De kan til gengæld være helt sikre på, at vi kun bruger de bedste og mest friske råvarer, hvoraf mange er hentet direkte hjem fra Italien.

Det gælder for eksempel vores sorte trøfler fra Umbrien, vore specielle pølser og vores bacon.

Lægger du dertil vores faglige stolthed, vores kærlighed til det hjemlige køkken og vores opfindsomhed, får du et godt slutresultat."

Smagen fra støvlelandet Udover kokkenes kompetencer tildeler Massimo også La Qualitas ovn en stor del af æren for den store kundetilstrømning.

