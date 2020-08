Send til din ven. X Artiklen: Oplev din hørelse på helt ny måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oplev din hørelse på helt ny måde

Sponsoreret Lyngby-Taarbæk - 31. august 2020 kl. 00:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

AudioNova har åbnet et helt nyt og interaktivt hørecenter kaldet World of Hearing.

På Lyngby Torv 2 i Lyngby kan du nu opleve og selv teste din hørelse i et oplevelsesunivers, hvor god hørelse, og hvad det kan bringe med sig, er i fokus.

Oplev din hørelse på en helt ny måde Hos AudioNova World of Hearing kan du opleve en verden af lyd og de fantastiske oplevelser, som

god hørelse giver. God hørelse giver nemlig øget livskvalitet - uanset alder. Derfor har AudioNova skabt World of Hearing et oplevelsesunivers, hvor du på egen hånd, med en pårørende eller sammen med erfarne specialister både kan se og høre forskellene på forskellige høreløsninger gennem både aktiv og interaktiv læring, hvor netop din hørelse er i fokus.

Test selv din hørelse, og kom i gang med det samme Det er vigtigt at reagere, hvis du føler, at du har problemer med hørelsen, og i AudioNova World of Hearing kan du komme i gang med det samme. I et Self-Screening Room kan du f.eks. selv teste din hørelse og

dykke ned i forskellige høreløsninger i et interaktivt produktbord.

En oplevelse for dig og dine pårørende Dine nærmeste kan være en vigtig del af processen, når du skal have høreapparater, men det kan være

svært for dem at forholde sig til nedsat hørelse, og hvordan DU hører. Derfor har AudioNova World of Hearing gjort det muligt for dine nærmeste at opleve præcis, hvordan du hører i velkendte situationer i et nyt og unikt Experience Room. Her kan I sammen med en erfaren specialist teste og opleve, hvordan forskellige høreløsninger kan gøre en forskel for netop dig, din hørelse og din livskvalitet.

Ekspertise og service I World of Hearing kan du sammen med erfarne specialister finder den høreløsning, der passer bedst til dig – gennem aktiv og interaktiv læring og rådgivning. Og du kan naturligvis altid få høreapparaterne med hjem på prøve i 14 dage. Book tid her

Book tid i forvejen - vi har fokus på din sikkerhed Grundet Covid 19 har AudioNova World of Hearing stor fokus på både kunders og medarbejders sikkerhed. Situationen med Covid-19 tages fortsat alvorligt, og det betyder bl.a. at besøg hos AudioNovas hørecentre og i World of Hearing i Lyngby skal være aftalt på forhånd. Oplever du symptomer på sygdom, skal du ringe for at lave en ny aftale, og vi benytter værnemidler og afskærmning, så tæt kontakt undgås. Samtidig rengøres udstyr og berøringsflader efter hver kunde i alle hørecentre. Book tid her

AudioNova World of Hearing finder du her: Lyngby Torv 2 / Lyngby Tlf. 88 77 81 34

Åbningstider:

Hverdage 09.00 - 17.30

Lørdag 10.00 - 14.00

worldofhearing.dk