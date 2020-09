Guldpriserne er lige nu rekordhøje - måske har du en formue liggende derhjemme

Artiklen er sponseret af Vitus Guld for at gøre opmærksom på de aktuelt høje guldpriser. De har fire afdelinger - den nyeste i lyngby, hvor du kan komme forbi og få testet og eventuelt solgt dit guld. Helt gratis og uforpligtende.

3 hurtige til Christian Klingenberg





1. Hvad gør man, hvis man vil have sælge sit guld eller sølv?

Man kan starte med at kigge på stempler og tal i sit guld og sølv. På vores hjemmeside, kan man så se, hvad tallet symboliserer, og hvilken karat smykket har. Man kan også booke et møde med Vitus Guld i en af vores afdelinger.





Så tester vi det med røntgenstråling, der måler hvor mange procent guld, der er i smykket, og hvilken karat det er - det er nemlig procenterne, der bestemmer karat.





Og dette er gratis.





2. Kan alle komme forbi og få tjekket det guld eller sølv?

Ja alle kan komme forbi. Man skal dog have booket et møde grundet travlhed, så man ikke går forgæves eller kommer til at sidde og vente i flere timer.





3. Hvad kommer folk typisk forbi med?

Guldpriserne er rekordhøje, så der kan være mange penge at hente, hvis du har gamle guld- eller sølvsmykker liggende.

Christian Klingenberg fra Vitus Guld, som vurderer og køber guld fra privatkunder, fortæller, at guldpriserne i august, 2020 har været historisk høje og ramte 2080 dollars per troy ounce.

Sådan måler man det.

Det kan lyde lidt teknisk. Så er det nemmere at forholde sig til, at guldpriserne er steget med 28 procent det seneste år og 20 procent de seneste seks måneder.

- Vi gav i 2012 - 173 kr pr. gram 14 karat, og i dag ligger vi på omkring 210 kr. pr gram. Så priserne er steget helt gevaldigt, siger Christian Klingenberg.

Derfor er guldpriserne eksploderet



Christian Klingenberg beskriver, hvordan grunden til de høje priser blandt andet skyldes en lempelig pengepolitik, negative renter, og at der i øjeblikket er stor usikkerhed om økonomien i den nærmeste fremtid.

Derudover påvirker de massive hjælpepakker i forbindelse med corona-krisen, handelskrig mellem Kina og USA og forventninger om højere inflation som følge af pengetrykning, at guldpriserne bliver banket i vejret.

Guld er nemlig som en sikker havn for investorer, da guld gør sig godt i tider med inflation og beholder sin købekraft på sigt.

Hun var ved at smide 15.000 kroner ud

Flere og flere danskere er begyndt at få øjnene op for, at de måske ligger inde med mindre formuer, fortæller Christian Klingenberg fra Vitus Guld.

De har oplevet konstant fremgang, siden de startede op for 10 år siden.

Og du behøver ikke at have store mængder guld liggende for at tjene gode penge, siger Christian Klingenberg.

- Selv små mængder guld og sølv løber op i nogle store beløb med de priser, vi ser i øjeblikket. Vi havde for eksempel en kunde med et armbånd, som hun ikke troede var noget værd.

- Det viste sig at være 18 karat og indbragte hende 15.000 kr. Hun var ved at falde ned af stolen, da hun havde været tæt på at smide det ud op til flere gange.

Gennemsnitligt mellem 5.000 og 10.000 kroner



Christian fortæller, at det er vidt forskelligt, hvad kunder kommer forbi med, men at der som oftest er gode penge at hente.

- Det er guldsmykker, guldtænder, guldmønter, guldbarrer, sølvbestik, sølvkorpus eller sølvrester fra industrien. Og den gennemsnitlige kunde sælger for ca. 5000-10000 kroner blandet guld og sølv, som ryger direkte ind på kontoen, fortæller han.

Så har du gamle smykker, manchetknapper, slipsenåle eller noget helt fjerde liggende af guld eller sølv. Så er det nu, du får den bedste pris.