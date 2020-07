Carsten Engelborg er ejendomsmægler ved danbolig, som er Gentofte- og Lyngby-Taarbæk Kommunes største ejendomsmægler.

Send til din ven. X Artiklen: Corona-krisen har været økonomisk fordelagtig for boligsælgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-krisen har været økonomisk fordelagtig for boligsælgere

Corona-krisen har overraskende nok ikke afskrækket folk fra at købe bolig i det omfang, det ellers blev spået. Omvendt har der ikke været mange, der har sat deres bolig til salg, så de, der har solgt bolig de sidste 3-4 måneder, har fået nogle ret fornuftige priser for deres boliger. Og der er stadig gode muligheder som boligsælger. Corona er og har været altdominerende i løbet af de seneste 4-5 måneder. Røde tal, konkurser, fyringer og hjælpepakker har vi hver dag kunnet læse om. Ingen har vidst, hvor det ville ende, og derfor har en lang række brancher været ramt af stor usikkerhed. Boligmarkedet har især været ramt, men overraskende ikke på den måde, som man kunne have regnet med. I usikre tider afventer folk nemlig ofte med at købe for at se, om prisen vil falde. Men det modsatte har faktisk været tilfældet, fortæller Carsten Engelborg, der er ejendomsmægler ved danbolig, som er Gentofte- og Lyngby-Taarbæk Kommunes største ejendomsmægler. “Det var nærmest chokerende at finde ud af, at Corona stort set ikke påvirkede folks lyst til at købe ny bolig. Der var en overraskende stor efterspørgsel, så dem, der har solgt bolig i løbet af foråret, har fået særdeles gode priser,” fortæller Carsten Engelborg.

5 Overraskende ting, der er sket med boligmarkedet i Gentofte Kommune under corona-krisen 1. Udbuddet af villaer til salg er faldet med 26,6% i forhold til samme tid sidste år.

2. Udbudspriser på villaer er 5% højere end sidste år samme tid.

3. Handelspriserne på villaer er steget med 2,1% den sidste måned.

4. En ejerlejlighed er i gennemsnit steget 5,1% i år.

5. Antallet af bestilte fremvisninger hos danbolig ligger ca. 40% over samme periode sidste år. 1. Udbuddet af villaer til salg er faldet med 26,6% i forhold til samme tid sidste år.2. Udbudspriser på villaer er 5% højere end sidste år samme tid.3. Handelspriserne på villaer er steget med 2,1% den sidste måned.4. En ejerlejlighed er i gennemsnit steget 5,1% i år.5. Antallet af bestilte fremvisninger hos danbolig ligger ca. 40% over samme periode sidste år. Juni var en af de bedste måneder nogensinde

Han forklarer, hvordan der til en stor del af boligerne har været flere købere, og at det derfor ikke har været usædvanligt, at der er blevet budt et stykke over prisen. I flere tilfælde har der været tale om bud, som lå 5-10% over udbudsprisen. Læs mere her, hvis du selv ønsker en uforpligtende salgsvurdering af din bolig: https://danbolig.dk/butik/lyngby?rel=SPONSORED





April var en meget stille måned, hvor stort set alle var gået i ”Corona-skjul”, men allerede i maj gik det stærkt fremad. Juni er en af de bedste salgsmåneder, de nogensinde har oplevet i hos danbolig. “Det havde vi godt nok ikke regnet med - at hussælgere skulle gøre gode bolighandler under Corona-krisen. Vi havde forberedt os på at kigge ind et sort hul - at alt lukkede ned. Men der har været godt gang i salget. Det er vi selvfølgelig lettede og glade for.”

5 ting, der er sket med boligmarkedet i Lyngby-Taarbæk Kommune under corona-krisen 1. Udbuddet af villaer til salg er faldet med 15,6% i forhold til samme tid sidste år.

2. Udbudspriser på villaer er 16,1% højere end sidste år samme tid.

3. Handelspriserne på villaer er steget med 1% den seneste måned.

4. Udbuddet af ejerlejligheder til salg er faldet 15% i forhold til samme tid sidste år.

5. Antallet af bestilte fremvisninger hos danbolig ligger ca. 40% over samme periode sidste år 1. Udbuddet af villaer til salg er faldet med 15,6% i forhold til samme tid sidste år.2. Udbudspriser på villaer er 16,1% højere end sidste år samme tid.3. Handelspriserne på villaer er steget med 1% den seneste måned.4. Udbuddet af ejerlejligheder til salg er faldet 15% i forhold til samme tid sidste år.5. Antallet af bestilte fremvisninger hos danbolig ligger ca. 40% over samme periode sidste år Lige nu er der stor ubalance

Nu skal de dog omstille sig til en helt anden situation, end de havde forestillet sig. En meget stor del af boligerne, der sættes til salg på et gennemsnitsår, ryger nemlig typisk på markedet i marts, april og maj. Men på grund af covid-19, som jo var på sit allerhøjeste i netop denne periode, har folk ventet med at sætte deres bolig til salg. Udbud og efterspørgsel er derfor usædvanligt skævt lige nu, forklarer Carsten Engelborg. “Vi har et historisk lavt udbud i forhold til den ret konstante efterspørgsel, og det skaber en ubalance med flere købere end sælgere. Så derfor opnår vi også nogle særdeles gode priser på boligerne lige nu,” siger han og konkluderer, at man ikke skal være bange for at sætte sin bolig til salg nu, mens udbuddet fortsat er lavt. Der er i hvert fald ingen grund til at vente, til det stiger. “Det giver dig faktisk mulighed for at få en højere pris, da der i sagens natur er flere købere om buddet.”