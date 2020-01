BaseCamp melder indflytningsklar til september 2020

Det prisvindende bygger, BaseCamp, uddeler nøglerne til 639 studieboliger til september næste år. De studerende får glæde af et bæredygtigt byggeri, der vil have respekt for den enkeltes behov

Lyngby er en populær by at studere i. Hvert år starter i omegnen af 5.000 studerende hvert år efter sommerferien. Men en del af dem har svært ved at finde studieboliger og på trods af, at der ligger otte kollegier på og omkring DTU, så er det ikke nok til at huse de mange studerende.

Partner og administrerende direktør Jesper Dam, glæder sig til åbningen og til at byde de studerende velkommen i sociale og grønne omgivelser.

”Vi bygger et unikt campusmiljø, hvor vi går meget op i at imødekomme de studerendes behov for både at være sociale men også behovet for at trække sig lidt tilbage og fokusere på studierne. I vores store atrium er der mulighed for at møde andre studerende, snuppe en tur på løbebåndet i fitness imens man venter på venter på vasketøjet, tage en omgang bordtennis eller blotslappe af ved cafeen. Lejlighederne er udstyret med eget køkken og bad, så hvis man være for sig selv, så kan man også det,” fortæller Jesper Dam.

Udover de indendørs faciliteter så bygges der et 700 meter stiforløb på toppen af byggeriet med urban gardening og udsigtspunkter over byen og der er et stort grønt udeareal, der lægger op til, at de studerende bruger og de åbne arealer.