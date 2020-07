Send til din ven. X Artiklen: Anja er en hverdagshelt: Her får du hendes verdensklasse-gullash Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anja er en hverdagshelt: Her får du hendes verdensklasse-gullash

Klokken har lige rundet fire om morgenen. Solen er så småt ved at stå op, og Anja Berg Jensen skal lige til at gå i gang med at lave dagens middag - måske til dig. Hun er nemlig delikatesseleder i MENY i Virum, hvor hun styrer køkkenet, der ligger lige ovenpå selve butikken. Så der er ikke langt fra køkken til køledisk for alle de lune rettere, der hver dag bliver svinget ned på køl i butikken. Her fra kan du så tage den med hjem og varme op, og vupti er aftensmaden hjemme. Hjemmelavet med friske råvarer - fuld af kærlighed til maden og lavet med kyndig hånd.

Hver tredje dansker bruger et kvarter i køkkenet - hvad gør du? Der er sket meget siden mormor lavede mad fra bunden, og i dag viser undersøgelser, at hver tredje dansker bruger mindre end 15 minutter i køkkenet om dagen.

Tendensen går i én retning: Vi spiser mindre og mindre mad, som man lavede den for 50 år siden. I stedet er det færdigretter som frysepizza, thaimad eller noget helt tredje fra fryseboksen, der lige ryger en tur i mikrobølgeovnen.

Kan du nikke genkendende til ovenstående? Så er tid sikkert en mangelvare for dig som for mange andre danskere. Og her træder en af hverdagens helte til, så du kan få et godt måltid, som mormor lavet det - helt fra bunden.

Ingen nemme genveje - sovs bliver lavet på smør og sødmælk Det koster et sted mellem 25-50 kroner for en bakke med mad til en eller to mennesker. Og der er rift om retterne, fortæller Anja, der har været uddannet slagter og delikatesseleder i 14 år, så hun ved, hvad hun taler om. “Vi tager ikke nogle nemme genveje. Sovsen bliver fx lavet på smør og sødmælk, og ellers laver vi næsten alt helt fra bunden - hvad enten det så er svensk pølseret, græske frikadeller med tzatziki, gullasch, bøf stroganoff eller flæskesteg med hele pakken,” siger hun og understreger, at de gør meget ud af variationen. “Du kan få en ny ret hver dag hele ugen, men vi har ikke nogen faste klassikere om fredagen eller sådan noget. Jeg finder ud af, hvad der bliver lavet, når jeg møder ind tidligt om morgenen. Og så er det bare i gang.”

9 ud 10 danskere køber færdigretter Hvem kunne ikke lige bruge et par ekstra timer i døgnet? og når der skal optimeres på tiden i hverdagen, er det oftest, vi skærer ned på den hjemmelavede mad. Nu behøver du slet ikke at spekulere på det, for Anja laver maden for dig. Det giver også ungerne en krog i, hvordan rigtig mad ser ud og smager.

I 2015 købte 74 procent af de danske husstande færdigretter en gang om ugen. Det tal er i dag steget til 87 procent. Det skyldes, at mere end halvdelen af forbrugerne oplever at have for lidt tid i hverdagen - især børnefamilier. Så hvis du smutter forbi MENY i Virum på vej fra job for at hente din “hjemmelavede” aftensmad. Så skal du slå til med det samme, hvis du støder på Anjas lasagne, krebinetter eller schnitzel. For som hun siger med et grin: “Dem er der rigtig meget rift, så der skal du være hurtig.”