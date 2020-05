Se 3 nemme og lækre opskrifter nederst i artiklen

3 genialt enkle fiskeopskrifter - fiskehandlerens egne favoritter

Alexander Haagensen undrer sig. Han forstår simpelthen ikke, at vi i Danmark har en af verdens længste kyststrækninger i forhold til landets størrelse, og alligevel siger hver anden dansker, at de aldrig spiser fisk eller skaldyr - helt ubegribeligt. “Det giver overhovedet ingen mening. HVER ANDEN dansker spiser aldrig seafood. Det er jo helt vildt”, siger han med eftertryk og måbende øjne. Og man forstår hans undren, for sammenlignet med andre lande med lige så let adgang til havets herligheder, kan vi ikke just prale af en bred gastronomisk tilgang til fisk på tallerkenen. “Tænk bare på Japan og hele middelhavsregionen, hvor fisk og skaldyr er en kæmpe del af deres køkken. Og så har vi oven i købet nogle af de lækreste spisefisk i farvandet omkring Danmark.”

“Vi skal være en førende fiskehandel” Alexander er blot 26 år, men har allerede cementeret sit navn som fiskehandler. Han har været elev hos nogle af Danmarks mest prominente fiskehandlere, hvorefter han har færdiggjort uddannelsen på fiskeriskolen i Thyborøn. Han ved, hvad han taler om, når det handler om fisk. Alexander er nemlig en af de få uddannede fiskehandlere i Danmark, og fisk er ganske enkelt hans helt store passion. Han arbejder for De Glade Fiskemænd, der står for den nye fiskeafdeling i MENY i Virum - en afdeling, der efter en større renovation åbnede for et par måneder siden. Og Alexander har store ambitioner. “Det her skal være en af de førende fiskehandlere. Vi kommer blandt andet til at have et super bredt sortiment - både af lokalt fangede fisk i sæson, men også med nogle fisk og skaldyr fra resten af verden, som folk måske ikke lige har prøvet før,” bedyrer han.

Glem for et øjeblik laks og tun Han er klar til at tage dig i hånden og guide dig rundt i dagens fangst på is i fiskedisken. Han synes nemlig, at det godt kan blive en smule kedeligt, at 60-70 procent af kunderne sværger til laks og tun. Det skorter i hvert fald ikke på alternativer, når Alexander opremser en håndfuld af sine egne favoritter, der får tænderne til at løbe i vand: Dampet pighvar, grillede jomfruhummere, skindstegt kulmule, smørstegt rødtunge, hvidvinsdampede blåmuslinger, og sådan kan han blive ved. “Vi har så mange skønne ting, der hver dag nøje bliver udvalgt på fiskeauktion i Hanstholm af en gut, vi kender og kan stå 100 procent inde for i forhold til kvaliteten i hans udvalg af fisk. Så jeg sætter en stor ære i at fortælle kunderne om, hvad der er rigtig godt på dagen og samtidig give nogle fifs tilberedningen, så de får den ultimative oplevelse.”

Det kan ikke gå galt Alexanders Haagensens mission er kort fortalt at give kunden nogle vilde aha-oplevelser med fisk. Han vil inspirere til at gå ombord i det brede udvalg af fisk fra hele verden - især Danmark. For som han selv siger: “Mange aner ikke, hvad de går glip af, hvis de kun holder sig til de sikre valg som fx tun og laks. Så jeg råder såvidt muligt til, at du kaster dig ud i det. Når kvaliteten er helt i top, kan det ikke gå helt galt.” Er du klar på selv at blive inspireret, kan du møde Alexander fra De Glade Fiskemænd i den lækre nye fiskeafdeling i MENY i Virum. Han er uden tvivl klar til at give dig et par bud på, hvilken fisk du skal servere til middag.