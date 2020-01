Send til din ven. X Artiklen: Lån til ferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lån til ferien

Er du gået i feriemode, eller sidder du lige nu og drømmer dig til varme og solrige destinationer på den anden side af jorden? Ferie har sjældent været en billig fornøjelse – slet ikke, hvis det er ture til eksotiske destinationer eller lande med høje leveomkostninger. Derfor er det en god ide at spare op i rigtig god tid, så du og kæresten ikke skal spare på noget, når I endelig er kommet afsted. Men er der tale om en spontan tur med din kæreste eller ven, kan det være nødvendigt med et ferielån, hvis turen altså skal blive til noget. Ligeledes er der også kommet en ny ferielov, hvilket har stor betydning for, hvordan du skal finansiere næste års ferie. Med den nye ferielov vil du nemlig kun have knap 3 ugers ferie til gode, hvor de resterende bliver sparet op i en fond. Skal du derfor låne til ferien, får du her nogle gode råd med på vejen.

Er du kommet i klemme af den nye ferielov? Den 1. september 2020 indføres en ny ferielov, der betyder, at du kan få dine feriepenge/feriedage udbetalt hver måned i stedet for den nuværende model, hvor du først kan bruge feriepengene i det efterfølgende år.

Hvor den nye ferielov giver masser af fleksibilitet i 2020, hvor du har mulighed for at holde ferie hver måned, så kan overgangsperioden godt være en mindre hovedpine. Især hvis du ikke har optjent feriepenge i tidsrummet 1. januar 2019 til 31. august 2019, og hvis du for eksempel først er blevet ansat efter den 1. september 2019, kan du ikke få dine feriepenge udbetalt. Disse bliver nemlig indefrosset i en fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Du skal derfor ansøge om et såkaldt ferieforskud.

