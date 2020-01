Send til din ven. X Artiklen: Dette skal du overveje, når du ansøger om et minilån Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dette skal du overveje, når du ansøger om et minilån

Er cyklen brudt sammen? Har du spontant fået lyst til en ny smartphone? Eller har du bare brug for lidt ekstra penge sidst på måneden uden at spørge din bankrådgiver om lov?

Et hurtigt lån igennem et kviklånsfirma kan virke meget fristende, for du får pengene næsten med det samme, og så stiller de sjældent spørgsmål omkring dit forbrug. Det kan derfor være meget belejligt at vælge et kviklån frem for at tage telefonsamtalen med bankrådgiveren endnu en gang. Men i mange tilfælde er kviklånet også et dyrere alternativ end banken, derfor skal du også gøre dig nogle gode overvejelser, inden du ansøger om et lån. Du får et par gode råd med på vejen her.

Betal lånet af hurtigst muligt Det kan være fristende, at kun betale den månedlige rente, når der er kommet løn ind igen – særligt hvis der er udsalg i byen. Dog skal du være opmærksom på, at det er dyrt at have et kviklån i lang tid. Kviklån er dog også skabt til et kortvarigt behov, så hvis du ønsker at låne et større beløb, end du kan betale af måneden efter, bør du overveje andre muligheder.

Har du dog blot brug for et hurtigt lån, fordi det er akut, og kan du betale lånet af den første i måneden efter, så kan et kviklån være billigere end banken. Det skyldes blandt andet at nogle banker har så høje oprettelsesgebyrer på deres kassekreditter og bevilliget overtræk, at den samlede omkostning overstiger kviklånets samlede tilbagebetaling.

Er der andre alternativer? Som tommelfingerregel vil det bedste alternativ være at have en kassekredit i banken, eller hvis du har nogen i familien, som kan låne dig. Men er behovet akut – hvis du for eksempel taber din bærbar, og er banken ikke interesseret i at låne dig pengene. Så må du lede efter pengene et andet sted.

Hvis der ikke er andre alternativer end et kviklån, er det en fornuftig ide, at du ikke låner mere end, du har brug for. Det kan det være fristende at låne lidt ekstra, hvis muligheden byder sig, men det kan godt bide dig i den anden ende, når pengene skal betales tilbage.

Har du behov for en mere fleksibel bagkant, kan du hos KreditNU ansøge om et minilån uden nogen fast løbetid. Med andre ord får du frihed til at betale lånet af, når det passer dig. Dog kan det altid anbefales, at du betaler lånet af så hurtigt som muligt.