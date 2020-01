Send til din ven. X Artiklen: Dette skal du vide, før du ansøger om et mobillån Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dette skal du vide, før du ansøger om et mobillån

Danskerne bruger deres telefoner mere end nogensinde – til at tjekke e-mails, gå på de sociale medier eller spille spil. Med de mange muligheder som smartphonen giver en, har kviklånsudbyderne set en mulighed i at gøre det enklere for danskerne at låne penge via mobilen. Det eneste, det kræver for dig, er en internetforbindelse, og så har du mulighed for at låne. Her kan du læse mere om fordele og ulemper ved mobillån.

Fordel: Det er nemt at låne via mobilen Den største fordel ved mobillån er, at det er nemt og hurtigt at låne med mobilen. I forhold til traditionelle lån hos banken, slipper du også for at skulle ringe til din bankrådgiver og forklare formålet med lånet. Med et mobillån går du blot ind på nettet, justerer låneberegneren og sender din ansøgning afsted. Lånevirksomheden får alle de oplysninger, de skal bruge fra blandt andet SKAT – derudover tjekker de, om du står i Debitorregisteret eller RKI.

Når du vælger at låne fra mobilen, går det meget hurtigt. Selve ansøgningsprocessen tager ikke mange minutter, og når låneudbyderen har godkendt din låneansøgning, får du lånet udbetalt med det samme – også i weekenden.

Et kendetegn ved mobillån og andre former for kortfristede lån er, at du ikke skal stille nogen sikkerhed, når du sender en låneansøgning afsted. Du skal altså dermed ikke bekymre dig om at skulle pantsætte bilen eller andre værdigenstande, når du låner online.

Ulempe: Mobillån kan være dyre Den største ulempe ved mobillån er den høje pris. I forhold til langfristede lån i banken har kortfristede lån en væsentlig højere ÅOP. Det skyldes blandt andet, at kortfristede lån betales af på få måneder og oftere på under en måned – det gør de langfristede lån ikke. Skal du sammenligne lån på ÅOP, bør du derfor undersøge lån med samme løbetid. Ellers anbefales det, at du i stedet kigger på de samlede kreditomkostninger for lånet.

Med en kort løbetid på et lån, kan det for folk med en lav indkomst eller rådighedsbeløb være svært at betale lånet tilbage. Og det kan i tilfælde betyde, at man ender i en gældsspiral. Ifølge Dansk Kredit Råd er det dog en meget lille andel af låntagerne, som ender i en gældsspiralt. Hvis du derfor vil sikre dig, at dit mobillån ikke sætter din privatøkonomi under pres, kan du vælge et lån med en længere løbetid.