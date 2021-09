Send til din ven. X Artiklen: Hvor tit skifter du computer? Sådan mindsker du dit CO2-aftryk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor tit skifter du computer? Sådan mindsker du dit CO2-aftryk

Flere og flere danskere har fået øjnene op for at få repareret deres bærbare, når den går i stykker frem for at anskaffe sig en ny. Du kan nemlig snildt fordoble din computers levetid og nedsætte dit CO2-aftryk med længder

Du slukker sikkert lyset, når du går ud af et rum. Måske er du også bevidst om at holde længden af dine brusebade nede og spise mere klimavenligt. Undersøgelser, viser at danskerne er rigtig gode til at tænke over deres CO2-aftryk. Men hvad gør du, når din computer går i stykker - køber en ny?

Produktionen af computere - hvadenten de er bærbare eller stationære - er en kæmpe klimasynder, og da mange bærbare computere ikke holder uendeligt, så har vi relativt ofte behov for en ny computer, når den gamle brænder sammen. Mange computere er endda designet til kun at have en begrænset levetid, så du er nødt til at købe en ny, mens nogle firmaer fjerner de nødvendige komponenter til din computer fra deres lager efter fem år. Så hvis din computer går i stykker mere end fem år, efter du har købt den, så er det bare ærgerligt. Der er ikke nogen reservedele, og du er nødt til at købe en ny, og det er noget, der kan mærkes på klimaet, fortæller Alex Jakobsen fra PC Service Center.

“Det kræver mange ressourcer at producere en computer. Det er en tung post i klimaregnskabet, men der er ingen grund til at købe en ny, bare fordi den gamle ikke længere fungerer. I langt de fleste tilfælde kan den repareres,” siger han. På den måde sparer du også penge, for Alex Jakobsen fortæller, at gennemsnitsprisen for at reparere en defekt computer ligger omkring 500 kroner - alt afhængigt af, hvad computeren fejler naturligvis, men sjældent skal du punge mere end 1.500 kroner ud. Så der er mange penge at spare i forhold til at spendere på en helt ny computer. Den brugte computer kan nemlig fungere mange år endnu efter en reparation.

“Du køber jo heller ikke ny bil, bare fordi der er noget galt med blinklyset” PC Service Center har fem butikker fordelt i København, Hellerup og Hillerød. Kæden har eksisteret siden 2002, og for nogle år siden blev de dybt fokuseret på, hvordan de kan bidrage til at mindske deres CO2-aftryk - blandt andet med bæredygtig strøm til deres forretninger. Samtidig bidrager deres forretningsmodel til en grønnere omstilling ved at reparere computere for deres kunder eller sælge dem brugt.

“Det er jo helt åndssvagt at skulle skifte computer hver 5.-6. år, hvis det bare er små skavanker, der hurtigt kan udbedres for at fordoble computerens levetid. Vi oplever også, at flere og flere af vores kunder har fået øjnene op for det grønne perspektiv i at få repareret computeren i stedet for bare at købe en ny. Du køber jo heller ikke ny bil, bare fordi der er noget galt med blinklyset,” påpeger Alex Jakobsen.