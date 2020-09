Akupunktur kan hjælpe mod hovedpine, gener fra slidgigt og andre hverdags-lidelser

Den kinesiske behandlingsform med nåle vinder større og større indpas. En del læger betragter nu akupunktur som anerkendt behandling frem for alternativ. For resultaterne taler for sig selv: Det virker på mange lidelser

Hver fjerde dansker har prøvet akupunktur Herhjemme er akupunktur blevet mere og mere udbredt, og en undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed viser endda, at hver fjerde dansker har prøvet akupunktur.

Akupunktur er en flere tusind år gammel lægevidenskab fra Østen med eget diagnose- og behandlingssystem. Grundlæggende går behandlingen ud på, at man skaber en virkning i kroppen ved omhyggeligt at sætte små nåle de rette steder i huden.

”Det er en stor fordel, at Johanna har den ergoterapeutiske indsigt,” siger Morten og tilføjer med et smil, at hun med sin store akupunkturerfaring er den akupunktør, han selv ville gå til.

Det vigtigste er, at det virker Morten Dahl tilføjer, at man så altid kan diskutere, om akupunktur reelt får livsenergien Qi til at flyde frit, eller om det ikke nærmere skyldes frigivelse af signalstoffer og påvirkning af nervebaner og hjerneområder. Men som han konkluderer: ”I sidste ende er det ikke så vigtigt for os. Vores ønske er at hjælpe mennesker med deres lidelser på en skånsom og sikker måde, og det er vi glade for at kunne gøre.”

”I løbet af de seneste 10-12 år er der blevet lavet så mange videnskabelige undersøgelser, der viser evidens for, at det virker. Det er ikke bare hokus pokus, så hvis det kan afhjælpe vores patienter med nogle af deres gener eller lidelser, så er det da selvfølgelig et yderst skånsomt supplement, som vi vil tilbyde.”

Der kommer hele tiden ny evidens for, at akupunktur faktisk virker mod adskillige udbredte hverdags-lidelser, og det er også grunden til, at Lægerne på Strandvejen har startet samarbejde med en professionel certificeret akupunktør. ”Som et supplement til de mange andre gode behandlinger vi har i værktøjskassen,” fortæller læge Morten Dahl fra Lægerne på Strandvejen.

Akupunktører er som telefondamer

Johanna beskriver, hvordan akupunktur skaber en balance og energi i kroppen. ”Det hele går ud på at stimulere kroppen til at helbrede sig selv,” siger hun og maler et let forståeligt billede.

”Min mand plejer at sammenligne akupunktører med telefondamerne i gamle dage. De flyttede rundt på stik for at skabe forbindelse mellem folk. Jeg stikker nåle i nøje udvalgte punkter for at skabe forbindelse i kroppen.”

Sikker behandling

Lægerne fortæller, at de engang var lidt skeptiske over for akupunktur, men efter at have set med egne øjne, hvor mange patienter der går glade ud ad Johannas dør, er de utrolig glade for samarbejdet med Johanna Eiriksdottir.

”Det bedste er næsten, at alle kan benytte sig af behandlingen,” fortæller Morten Dahl og uddyber, at man ikke behøver at være tilknyttet Lægerne på Strandvejen som patient for at blive behandlet med akupunktur af Johanna.

Johanna fortæller, at hun finder stor glæde i at kunne hjælp med mange almindeligt forekommende lidelser på en skånsom og sikker måde. ”Og folk bliver tit overraskede over, at det faktisk virker. Samtidig slipper du for de bivirkninger, der ellers kan følge af forskellige typer medicin.”

Akupunktur skal ikke erstatte

traditionel medicin

Morten Dahl understreger, at de ikke forsøger at erstatte almindelig medicinsk behandling med akupunktur, men at det skal ses som et supplement til lægernes behandling.

En del hospitalsafdelinger har på samme måde taget behandlingsmuligheden til sig, ligesom psykiatrien og landets fødegange. ”Og det er netop i fællesskab med traditionel behandling, at akupunktur har effekt på en række lidelser,” forklarer Johanna Eiriksdottir.

”Der findes kroniske lidelser som Sklerose, Parkinson eller Alzheimer, som akupunktur ikke kan helbrede, men det kan hjælpe med at lindre nogle af symptomerne og give bedre livskvalitet. Det gælder også mange former for cancer. Her er akupunktur rigtig god til at behandle smerter eller bivirkninger i forbindelse med kemo-behandling.”

Morten Dahl fortæller, at han oplever flere og flere stille sig positive over for akupunktur, og at der findes mange lidelser, som en række anerkendte videnskabelige tidsskrifter som Cochrane og Nature har undersøgt akupunkturs virkning på med positiv evidens.