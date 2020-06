14 ting du skal have styr på, når en af dine nærmeste dør

Der er mange praktiske spørgsmål, når vi dør, og for de efterladte kan det være svært at overskue dette midt i sorgen - for der er meget at tage stilling til ved forberedelsen til en begravelse

Hvilket tøj må jeg have på? Bliver min favoritmusik spillet? Og må min aske egentlig blive spredt over min baghave?

Har du øvrige tvivlsspørgsmål i forhold til, hvad en begravelse/bisættelse indebærer, hvad dine muligheder er ved afskedsceremonien eller andre forhold angående en begravelseshandlingen, så kontakt Abildskov Begravelse på Tlf: 61 44 01 14

1. Hvem skal jeg gøre opmærksom på dødsfaldet, og hvordan gør jeg?

Du skal tage stilling til, om du selv vil påtage dig at anmelde dødsfaldet, men langt de fleste personer i Danmark, benytter en bedemand.

Bedemanden vil anmelde, at der er sket et dødsfald, til de offentlige myndigheder - herunder udbetaling Danmark og skifteretten, samt til kirkekontoret i afdødes sogn

2. Hvordan skriver jeg dødsattest?



Det er lægen, der bliver tilkaldt og skriver en dødsattest, før afdøde kan køres på kapel - det sker ved at kontakte vagtlægen. Sker døden på et plejehjem, hospital ellers hospice, vil en tilknyttet læge stå for dødsattesten.

3. Skal jeg klargøre afdøde på nogen måde?



Hvis dødsfaldet sker på fx et plejehjem, sygehus eller hospice, vil personalet typisk stå for det, medmindre familien selv ønsker at gøre det. Klargøring indebærer, at afdøde bliver gjort i stand med et bad, og hvad der ellers kan gøres, så vedkommende ser værdig ud.

4. Hvor kan jeg få hjælp til det praktiske?



Bedemanden hjælper med alt det praktiske, men han skal typisk bruge relevante papirer som:

· Dåbsattest

· Sygesikringsbevis

· Vielsesattest

· Ægtefælles dåbsattest

5. Er bisættelse og begravelse det samme?



Ved en begravelse nedsænkes kisten i jorden i direkte forlængelse af det kirkelige ritual. Ved en bisættelse køres kisten direkte til krematoriet efter den kirkelige ceremoni eller højtideligheden i kapellet.

6. Hvornår skal ceremonien så finde sted?



Når dødsfaldet indtræffer, kommer bedemanden efter henvendelse straks direkte til det sted, hvor afdøde befinder sig. Der gælder nogle gængse regler for, hvornår afhentningen bør og skal ske, og de kan kort opsummeres således:

· Ved hjemmedød eller dødsfald på plejehjem afhentes afdøde typisk inden for 24 timer.

· Ved dødsfald på hospital eller lignende vil afdøde typisk blive afhentet mellem 3 og 8 dag eller eventuelt før selve bisættelses-ceremonien.

Ceremonien skal altså nødvendigvis afvikles inden for en tidsgrænse på to uger.

7. Men hvor skal det finde sted?



Bedemanden vil efter familiens ønske lave aftalen med den præst og kirke eller det kapel, som familien ønsker.

De gængse steder er fx:

· Bisættelse fra kapellet

· Bisættelse i kirken

· Bisættelse ved krematoriet

· Bisættelse med start i privathjemmet eller andre lokationer

8 Hvad hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken?



Så tages det som et umiddelbart signal om, at vedkommende ikke ønsker en præst ved ceremonien. Der findes dog mange andre muligheder, som bedemanden kan hjælpe til med at arrangere.

9. Hvad skal der ske med asken?



Efter afdøde er brændt og placeret i en urne, har du flere valgmuligheder fx begravelse af urnen på kirkegården. Eller du kan selv sprede asken - fx over havet, hvilket enten kræver dokumentation af dette som et ønske fra afdøde eller godkendt aftale med kirkekontoret/tilladelse fra sognet. Eller nedsættelse af urne på skovbegravelsesplads. Tal med bedemanden om de forskellige muligheder.

10 Hvilket tøj skal man begraves i?



Her er valget helt frit - uanset om det er regntøj eller jakkesæt. De fleste bedemænd har ligklæder til salg, hvis man ønsker det.

11 Skal man selv sørge for gravsten?



Man kan købe stenen hos en stenhugger eller selv finde den på stranden - der er dog regler for, hvor du må samle stenene op, men det kan bedemanden ordne for dig.

12 Hvad med blomster?



Begravelser er som regel forbundet med mange blomster. Så sørg for at bestille i god tid.

Bedemanden kan som oftest stå for kistepynt og kranse samt bårebuketter fra den nærmeste familie.

13 Skal jeg indrykke en dødsannonce?



Ønsker du at gøre opmærksom på dødsfaldet, kan du indrykke en dødsannonce i avisen.

Kontakt redaktionen på den pågældende avis, hvor du ønsker din dødsannonce indrykket.

Du kan med fordel spørge din bedemanden til råds, med hensyn til tekst og pris, han kender dine lokalaviser og vil gerne hjælpe dig med det.

14 Må man selv bestemme musikken i kirken?



De fleste af os har nok haft tanken om, hvad der skal spilles til vores egen begravelse, og har vi nået sige det videre til vores familie, kan de få det arrangeret med præsten eller gennem bedemanden. Vær opmærksom på, at det ikke er alle sange, der må spilles til en begravelse.