Nyt lån kombinerer fast rente og afdragsfrihed

- Med Frihed30 Fast giver vi kunderne det bedste fra to verdener med tryghed i form af en fast rente i hele lånets løbetid samtidig med muligheden for afdragsfrihed i op til 30 år, siger filialdirektør hos Nordea i Frederikssund Jan Mølgaard.

Aktiver friværdien på en tryg og forudsigelig måde

Det nye lån giver mulighed for at belåne op til 60 procent af værdien i en helårsbolig. Derfor vil lånet eksempelvis være attraktivt for kunder, som kigger på deres samlede formue for allerede nu at optimere rådighedsbeløbet på deres ældre dage.

-Det vil være oplagt at benytte lånet som et led i pensionsplanlægningen til at kunne aktivere ens friværdi på en tryg og forudsigelig måde, siger Jan Mølgaard.

Bidragssatsen vil være den samme som på lån med fast rente og 10 års afdragsfrihed.

For yderligere oplysninger kontakt gerne Jan Mølgaard på tlf. 55 46 63 33.