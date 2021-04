Y's Men fik samlet masser af affald

- Mest affald var der på indfaldsvejene til byen, fortæller Kjeld Sørensen fra Y's Men's Club. Han stod i spidsen for de i alt 18 indsamlere.

Ingen vovede dog at kaste noget ud, mens indsamlerne gik deres ture. Tværtimod var der flere, der dyttede og viste »tommel op«.

- Her fik vi både sække, handsker og tænger. Også Vej & Park under Sorø Kommune har været en god samarbejdspartner. Her lånte vi flere tænger til opsamlingen, og folkene fra Vej & Park henter al affaldet og får det afleveret der, hvor det skal hen. Det er super godt.