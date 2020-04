Frem mod 2025 skal der gradvist ansættes mere personale til at passe de yngste børn. Billedet her er fra Grønnegården. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Vuggestuer får 2,4 mio. kr. til mere personale

Sorø - 22. april 2020 kl. 12:29 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2,4 millioner kroner fik Sorø Kommune, da regeringen og støttepartierne i februar afsatte 500 millioner kroner på 2020-finansloven til bedre normeringer i landets daginstitutioner.

Nu har Sorø Kommune besluttet, at pengene skal gå til at ansætte mere personale i kommunens vuggestuer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

»Vi ved fra forskning på området, at en indsats tidligt i børnenes liv har en stor betydning for børnenes trivsel og læringspotentiale helt ind i skolealderen, hvorfor de tildelte midler i 2020 vil kunne gøre størst forskel ved udmøntning i højere normering i vuggestuerne,« lyder argumentet fra kommunens embedsmænd.

Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har også godkendt beslutningen, dog med en bemærkning:

»Det forventes, at der i hvert enkelt tilfælde ansættes det personale, der ud fra en konkret vurdering er behov for.«

Med pengene følger et krav om, at det kan dokumenteres, at de ekstra penge kun er blevet brugt til at øge normeringen.

Det er også et krav, at balancen mellem antal pædagoger og øvrige pædagogiske medarbejdere ikke må ændre sig sådan, at andelen af pædagoger falder, når der ansættes mere personale.

Det betyder, at vuggestuerne i den nordlige halvdel af kommunen har penge til at ansætte 1,08 pædagog og 0,89 medhjælper/assistent. Vuggestuerne i syd kan ansætte 2,16 pædagoger og 1,66 medhjælpere/assistenter.

Den selvejende institution Røde Kors Børnehus kan ansætte 0,19 pædagog og 0,14 medhjælper/assistent.

Sorø Skovbørnehave har ingen vuggestue og modtager derfor ikke penge til mere personale. Lovgivningen giver ikke mulighed for at tildele midler til private institutioner.

Regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer, der vil være fuldt indfasede i 2025.

I 2020 er der afsat 500 millioner kroner med en gradvis årlig stigning frem til 2025, hvor der afsættes 1,6 milliarder kroner, så kommunerne løbende øger normeringerne.

Målet med lovforslaget er, at der minimum skal være én voksen per tre børn i vuggestuer og én voksen per seks børn i børnehaver i 2025.

Det fremgår ikke af lovforslaget, om de voksne skal være uddannet personale.

