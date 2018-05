Voxpop: Det betyder 1. maj for mig

- Jeg har været til mange 1. maj-arrangementer, og allerede da jeg var ung, syntes jeg, at der blev sagt de samme ting igen og igen. Jeg synes, at man skal markere 1. maj. Men jeg synes, det er blevet vandet lidt ud. Der mangler måske et eller andet, der gør, at vi stepper op i forhold til faglighed. Det er man nødt til. Det nytter ikke, at man slapper for meget af.

Anne-Marie Lund, Slagelse:

- 1. maj betyder, at man sætter fokus på at stå sammen, og på hvad det betyder for det danske arbejdsmarked. Vi kan se, at hvis man står sammen, så kan man opnå det, man gerne vil. Det er vigtigt i en tid, hvor det handler meget om en selv som individ. Det er vigtigt, at vi husker at stå sammen for at opnå gode vilkår for os allesammen.