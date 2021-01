Et sammenstød mellem to lastbiler onsdag aften spærrede Vestmotorvejen i flere timer.

Voldsomt lastbilsammenstød spærrede motorvej

En modullastbil kørte onsdag aften gennem autoværnet og over i den modsatte vejbane, hvor den kolliderede med en modgående lastbil. Det oplyser vagtchef Lars Denholt, Sydsjælland og Lolland-Falster Politi.

Modul-lastbilen var på Vestmotorvejen på vej i retning mod København, da den ved afkørsel 38 Sorø forulykkede.

- Det er formentlig det glatte føre, som får lastbilen til at skride ud. Den kører gennem autoværnet og over i den modsatte vejbane, hvor den rammer ind i en modkørende lastbil. Heldigvis var der ikke tale om nogen personskade, fortæller Lars Denholt.

De to lastbiler spærrede alle fire spor, hvilket førte til en massiv kødannelse på motorvejen.

- Når et autoværn og to lastbiler er viklet sammen, og når den ene lastbil er hele 25 meter lang, så tager det noget tid at få ryddet op, siger vagtchefen.

Sammenstødet skete klokken 22.35 onsdag og først torsdag morgen omkring klokken 04 var de fire motorvejs-vejbaner ryddet.