Voldsom vejvrede gik ud over 62-årig mand

Her kørte en 62-årig mand fra Kirke Hyllinge i vestgående retning. Han har til politiet forklaret, at han var udsat for chikanekørsel, og at han derfor valgte at forlade motorvejen ved afkørsel 37 Sorø. Han kørte ad Elmebjergvej, og i krydset ved Fulbyvej standsede han sin bil inde i vejrabatten. Her bemærkede den 62-årige, at den bilist, der havde chikaneret ham på motorvejen, holdt parkeret otte-ti meter bag ved.