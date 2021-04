Direktør for Innospexion, Bo Balstrup, ser flere fordele ved at komme tættere på København. Arkivfoto

Virksomhed er flyttet ud af den gamle skole og mod København

Her kommer Innospexion til at dele adresse med virksomheden Scanbur, der ejes af investeringsvirksomheden HMIG. Netop HMIG købte i 2018 også aktie-majoriteten i Innospexion.

- Dels kan vi opnå synergi-effekt ved at flytte sammen med Scanbur. Dels kommer langt de fleste af vores ansatte fra København. Og med den nye beliggenhed vil det blive nemmere at rekruttere medarbejdere, siger Bo Balstrup.

Med til historien hører dog, at corona-året 2020 også blev et meget dårligt år for Innospexion. Virksomheden kom ud af året med et negativt resultat på godt fire millioner kroner: