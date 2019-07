Villakvarter udsat for gentagne indbrudsforsøg

Samtidig med et af indbrudsforsøgene blev der ringet på en nabos dør, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Foto: Kim Rasmussen

Sorø - 23. juli 2019 kl. 16:18 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To villaer i det samme kvarter i Sorø by er de seneste dage blevet udsat for flere forsøg på indbrud. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der er tale om i alt fire indbrudsforsøg i løbet af de seneste dage.

- Det er atypisk, at personen kommer igen dagen efter og laver endnu et indbrudsforsøg det samme sted uden at komme ind. Måske er der tale om nogle unge mennesker, for normalt kommer en indbrudstyv ind, hvis han vil ind, siger Tom Stysiek til DAGBLADET og Sjællandske.

Han er politikommissær i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den ene villa ligger på Molbechs Alle i Sorø. For en uge siden blev villaen udsat for et indbrudsforsøg, men gerningsmanden kom ikke ind i huset. Og i tidsrummet mellem søndag klokken 23 og mandag klokken 8 forsøgte en person igen at bryde ind i villaen. Det skete ved, at gerningsmanden prøvede at brække flere vinduer op med en skruetrækker.

En nabo i området har samtidig fortalt til politiet, at der blev ringet på hans dør søndag aften klokken 23.30 - altså i det tidsrum, hvor indbrudsforsøget skete. Da naboen åbnede døren, var der dog ingen mennesker.

Den anden villa ligger på Skjalm Hvidesvej i det samme kvarter. Mandag klokken 0.52 skete det første indbrudsforsøg. Her forsøgte man forgæves at bryde en terrassedør op. Tirsdag klokken 0.32 skete det næste indbrudsforsøg mod villaen. Her blev der knust en rude ved terrassedøren, men det lykkedes stadig ikke gerningsmanden at komme ind i villaen.

Tom Stysiek opfordrer til opmærksomhed.

- Jeg kan ikke love, at gerningsmanden ikke kommer igen. Men det sker sjældent. Og det er klart, at man skal være opmærksom. Hvis man ser nogle mistænkelige personer ringe på en dør og smutte derfra, må man meget gerne ringe til politiet, siger han.

Han har også et godt råd. - Nu bliver det varmt, men man skal altså sørge for at holde døre og vinduer lukkede, især når man ikke er hjemme. Man skal være opmærksom, for vi har en mistanke om, at der går nogle mennesker rundt i de sene timer i villakvartererne, siger Tom Stysiek.