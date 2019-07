Se billedserie Niels Levinsen ærgrer sig over, at kommunen ikke lige ventede nogle uger med at sætte den tidligere plejeplan i værk. Han er tilhænger af Vild med Vilje-projektet. Foto: Bjarne Stenbæk

Vild med Vilje-projekt slået hjem

Sorø - 24. juli 2019

Niels Levinsen fra Søblink appellerede til, at kommunen lige ventede et par uger, men tirsdag formiddag blev arealet ved Søholmkvarteret slået. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg kunne godt have tænkt mig, at kommunen lige havde ventet, til blomsterne havde kastet frø. Nu kommer det til at virke som en fælde for bier, sommerfugle og andre insekter. De har kunnet boltre sig frit, og det har skabt en masse liv og aktivitet i området, hvor vi også har oplevet nye urter komme frem og insekter, vi aldrig har set her før, siger Niels Levinsen, der bor på Søblink.

Han føjer dog også til, at der ikke er tale om en katastrofe - men han ærgrer sig.

Levinsen er tilhænger af Vild med Vilje-projektet, men han er ikke tilhænger af den måde, Sorø Kommune lancerede idéen på.

- Kommune holdt bare op med at slå arealet ned mod Tuelsø, siger han.

- Vi fik ingen information om noget. Da nogle beboere så henvendte sig til forvaltningen, blev der sat en informationstavle om projektet op.

- Det er ærgerligt, og fremgangsmåden har været med til at få modviljen mod projektet til at voksen, fortsætter han.

- Man skulle jo have taget beboerne med på råd fra start, og man skulle ikke mindst have fortalt alle de gode historier om urterne, andre planter og insektlivet. Der er masser af positive effekter af Vild med Vilje-projektet, og det giver mulighed for et væld af naturoplevelser. Et af formålene med Vild med Vilje er netop at skabe bynær natur, og når du fortæller de gode historier, giver du borgerne et medejerskab - et forhold til projektet og en forståelse for, hvorfor det er vigtigt. Det kan godt være, at der er tale om en lille forskel lokalt, men Vild med Vilje gør en forskel.

Niels Levinsen ser frem til en ny proces, for efter hans opfattelse er der både plads til Vild med Vilje og til arealer, der bliver slået. Det skal lige føjes til, at også i Vild med Vilje-projektet skal arealet slås, men kun en til to gange om året. Fagcentret skriver i øvrigt, at beboerne kan forvente, at vegetationen med tiden ændrer sig til en mere urtebaseret blomstereng frem for græs.

Men meningerne om projektet er delte. Flere af beboerne - ikke mindst dem, der har parceller ud til området - frygter, at der kommer for meget ukrudt i haverne. Der er også frygten for, at det vilde græs skal danne roden til mere allergi, og så synes en del af beboerne ganske enkelt ikke, at et vildtvoksende areal er pænt. De mener, at det i værste fald kan påvirke ejendomspriserne negativt.

De ser hellere, at Vild med Vilje gennemføres i rundkørsler, i grøftekanter og andre steder, hvor det ikke generer nogen.

For år tilbage blev arealet slået en gang om ugen. Senere blev det en gang hver anden uge, og senest har kommunen så reduceret slåningen til hver tredje uge.

Og det er præcis den ordning, der er sat i værk igen, efter at teknik- og miljøudvalget på sit møde i juni med baggrund i beboerklager besluttede at udsætte en beslutning om at fortsætte projektet.

Fagcentret har overfor politikerne skitseret tre løsningsforslag. Det ene dropper Vild med Vilje-projektet og går tilbage til den hidtidige plænepleje med slåning hver tredje uge. Det andet arbejder med, at et fællesareal på 20 x 30 meter mod nord, en boldbane på 20 x 40 meter i midten af arealet, en otte meter bred bræmme langs skel til ejendommene samt en sti slås hver tredje uge, mens resten udlægges til Vild med Vilje. Det tredje forslag udlægger hele området til Vild med Vilje.

På den ene side nu står beboere, der har købt hus i tillid til, at de havde et velplejet areal ned mod Tuelsø. På den anden side står hensynet til naturen og de kommunale ønsker om at styrke biodiversiteten og give leve- og voksesteder for trængte dyre- og plantearter. Midt i mellem står beboere, der er tilhængere af Vild med Vilje.

Beslutningen ligger hos politikerne i udvalget - og måske i sidste ende byrådet. For der er ingen tvivl om, at det er kommunen - og dermed i realiteten alle borgere - og ikke beboerne, der ejer arealet - bortset fra, at Sorø Forsyning ejer et stykke op mod det tidligere renseanlæg.

- Vi sætter en ny proces i gang til efteråret, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V).

- Vi ønsker ikke at trække noget ned over hovedet på beboerne. Selvfølgelig skal de have en samlingsplads og en boldbane, men jeg er sikker på, at vi ad dialogens vej kan finde en god løsning, der tilgodeser alle parter - også naturen.

Nygaard erkender, at kommunikationen nok kunne have været bedre - men kommunen orienterede dog om projektet ved beboerforeningens generalforsamling i foråret.

Det er beregnet, at kommunen vil spare 11.000 kr. om året ved ikke at slå arealet.

- Men det tvivler jeg nu på, siger Jens Nygaard.

- Vi river jo det afklippede sammen, de to gange, der i et Vild med Vilje-projekt bliver slået, og afleverer det på Ringsted Biogasanlæg, så det ender nok med, at det hele går lige op. Vild med Vilje gennemfører vi for naturens skyld.