Se billedserie Vild Med Vilje-arealet ved Byparken i Dianalund blev slået ved en fejl. Det kostede flere ællinger livet, ligesom det også var for tidligt i forhold til blomsterne. Foto: Lars Jensen

Vild Med Vilje-fejl i byparken: Ællinger dræbt af slåmaskine

Det var en fejl, at engstykke ved Dianalund blev slået. Det gik desværre ud over nogle ællinger.

Sorø - 17. juni 2021

Vild Med Vilje er et af de tiltag, der via gode levesteder for blandt andet insekter skal fremme en vild og mangfoldig natur. Vild Med Vilje betyder i Sorø Kommune blandt andet, at en række kommunale arealer får lov til at vokse til og først bliver slået til efteråret, men kommunikation er en svær ting, så undervejs i omstillingen til Vild Med Vilje kan der ske ting, der absolut ikke burde være sket.

Sådan var det i sidste uge i Dianalund.

Engstykket slået - Jeg kan ikke forstå, at kommunen slår engstykket ned mod Byparken, siger Lars Jensen, der bor Færøvej 88 som nærmeste nabo til stykket.

- Jeg har forstået, at stykket nu nærmest skal slås hver fjortende dag, men det er da forkert i forhold til den kommunale Vild Med Vilje-politik. Min kone og jeg har glædet os meget over engstykket, og for mig at se er det helt forkert at slå det på nuværende tidspunkt, hvor der stadig er mange flotte blomster, og hvor fuglene har unger. Det bør ikke slås før til efteråret.

Ællinger smadret Sådan var Lars Jensen oprindelige reaktion, men faktisk blev følgerne af det kommunale arbejde langt værre end frygtet.

- Der sidder småfugle og ællinger fra åen og gemmer sig i det høje græs, fortæller han.

- Vi har to jagthunde, og da min kone og jeg efterfølgende gik tur på engstykket, fandt hundene rester af ællinger, der ikke har kunnet komme væk, og som dermed er blevet smadret af slåmaskinen. Det er ikke i orden. Jeg håber, at man i Sorø Kommune vil tænke sig bedre om en anden gang.

Som tidligere landmand ved Lars Jensen også, at i høsten skal man være ekstra forsigtig, når man kommer til det såkaldte »sidste skær«. Her har dyr ofte samlet sig.

Det er en fejl Forstkandidat og naturforvalter Ditte Maria Eckmann Søgaard, Sorø Kommune, er da også ked af det passerede.

- Der er desværre sket en ærgerlig kommunikationsfejl, siger hun.

- Det har ikke været meningen, at hele arealet skulle slås ned. Det skulle blot have været et enkelt skær mellem grundejerne og Vild Med Vilje-arealet.

- På kommunens Vild Med Vilje-arealer går vi efter at tage sene høslæt, så blomsterne kan få lov at smide deres frø, så der kan komme flere blomster året efter.

Arealet vil fremover blot blive slået ned i sensommeren eller om efteråret. Derudover bliver der slået i en plæneklippers bredde mellem grundejerne og Vild Med Vilje-arealet.