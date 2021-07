Videomateriale fra stenkast-sag er defekt

Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi må vente lidt endnu med at få at vide, om videooptagelser fra motorvejsbroen ved Rustkammervej kan bruges til noget og eventuelt bidrage til opklaringen af en hændelse den 8. juli klokken 15.50. Her ramte en sten en bils forrude, og det blev der straks handlet på for at finde ud af, om det var et stenslag eller et stenkast.