Video og fotos: Glæden er den største drivkraft i nyt kor

Hun fortæller, at koret allerede har sunget på Sorø Station og ved et arrangement i Egholt-fonden, og at Champagnekoret også gerne vil være et kor, der tager ud og synger ved private arrangementer.

- Man gør jo så meget for at holde sig fysisk i gang, men der er også brug for at gøre noget for hovedet. Indtil nu har jeg bare sunget hjemme under bruseren, men jeg tænkte, at det kunne være noget for mig det her, fordi man ikke behøvede at have nogen særlige forudsætninger for at være med, siger Maj-Britt Jensen.