Se billedserie Hørkram har nu 60.000 kvm. under tag i Sorø. Arealet er siden 2014 blevet fordoblet. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Video og billedserie: Hørkram - nu i dobbelt størrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billedserie: Hørkram - nu i dobbelt størrelse

Sorø - 07. februar 2018 kl. 17:28 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var noget at feste for på Hørkram på Centervej onsdag middag. En fordobling af arealet under tag kunne den landskendte Sorø-virksomhed nemlig indvie denne dag, så nu råder Hørkram over i alt 60.000 kvadratmeter i Sorø. Dertil kommer virksomhedens center i Århus, hvor der er cirka 30.000 kvadratmeter. I alt beskæftiger Hørkram nu 650 medarbejdere i Sorø og et par hundrede i Århus.

Mellem 150 og 200 var med til indvielsesfesten.

Viceadministrerende direktør Preben Berg Kristensen gik lidt tilbage i historien. Den tyske virksomhed Citti overtog Hørkram ved indgangen til 2009.

- Dengang blev der lagt en strategi for, hvordan Hørkram skulle udvikle sig, og den strategi har vores tyske ejere mere end overholdt. Både centrene i Sorø og Århus er udvidet

Det har i Sorø givet bedre køle- og frostlagerplads og bedre plads til ekspedition og pakning af de 165 lastvogne, der kører ud fra Sorø, flere porte - der er nu 71 - bedre forhold i kødopskæringen, en udvidelse af non-food-afdelingen, mere plads til administrationen og sidst, men ikke mindst etablering af en ny fiskeproduktion.

I Sorø har Hørkram købt mere jord, så man kan nok forvente, at der er flere udvidelser undervejs. I Århus er det allerede besluttet at udvide med en ny kødopskæring.

Preben Berg Kristensen glædede sig over, at byggeriet, der tog sin begyndelse med planlægningen i 2014, har kunnet gennemføres, uden at det har kastet en eneste kundeklage af sig.

- Kunderne står forrest hos os, og at medarbejderne har kunnet få det til at glide, stort set uden at kunderne har kunnet mærke det, har været meget vigtigt for os, sagde Preben Berg Kristensen.

Centerdirektør Claus Bredvig har fra Hørkrams side stået for byggeriet, der udviklede sig undervejs og blev endnu større end det, der oprindelig var planlagt. Han kunne rette en tak til alle Hørkrams samarbejdspartnere under byggeriet, der nok har kastet diverse diskussioner af sig, men stort set er forløbet uden de helt store problemer.

- Vi var stolte, da vi i Tyskland i november 2014 fik godkendt byggeplanerne til over 400 millioner kroner. Det kan man da kalde tillid, sagde han.

- Dengang omsatte vi for 1,8 mia. kr. om året. Vi skulle bygge ud til den dobbelte omsætning - altså 3,6 mia. kr. Dengang havde vi en vækst på 14 pct. om året, så det ville altså tage fem år at nå den omsætning, så vi skal snart begynde at se på, hvad der så efterfølgende skal ske.

Han fortalte også, at byggeriet var delt op i seks faser, og at det hele vejen igennem handlede om at have porte nok til at kunne ekspedere og pakke vognene. Det lykkedes.

For Sorø Kommune trådte 1. viceborgmester Lars Schmidt til som substitut for borgmester Gert Jørgensen.

Schmidt gik tilbage i tiden til 1973, hvor Alex Buchardt Pedersen havde tre vogne og tre chauffører. Nu har man 10 fodboldbaner under tag, 165 lastbiler og 650 ansatte. Lars Schmidt hæftede sig også ved, at Hørkram løser en social opgave ved i sit samarbejde med Sorø Jobcenter at give nogle af dem, der skal have specielle arbejdsforhold eller hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet igen, en chance. Også mange lærlinge og elever er der på Hørkram.

Ligeledes pegede viceborgmesteren på, at Hørkram har vist, at man kan udvide med omtanke og roste virksomheden for bat have en god ledelse. Lars Schmidt nævnte også, at Hørkram netop har modtaget Sorø Erhvervsudviklingsråds Fyrtårnspris.