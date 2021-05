Se billedserie De fleste fra dagholdet på Hørkram var klar til motion i onsdagens frokostpause. Foto: Thomas Olsen

Video og billeder: Trivsel på menuen i hele kommunen

Sorø Erhvervsudviklingsråd og Sorø Erhverv fik en flot start på sin trivselsdag.

Sorø - 19. maj 2021 kl. 16:33 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

God trivsel kan ikke bare læses i glade ansigter og sunde medarbejdere på virksomheden eller institutionen. Det kan også ses på bundlinjen. Derfor er der flere gode grunde til at sætte trivsel øverst på dagsordenen, og netop for at rette fokus mod det nok så vigtige emne, stod Sorø Erhvervsudviklingsråd og Sorø Erhverv onsdag bag en trivselsdag i hele Sorø Kommune.

- Det har været en fantastisk oplevelse. Opbakningen har været så stor, så jeg må indrømme, at jeg er en lille smule høj over det, lyder det fra Malene Frandsen fra Nordea. Hun udgør sammen med erhvervschef Laila Bregner Carlsen, idrætskonsulent Kristian Pugerup, udviklingskonsulent Nina Vedel Nielsen, erhvervspsykolog Lotte Lykkegaard Laursen, advokat Brian Pihl Pedersen fra Advokatgården og direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen fra Filadelfia arrangementets styregruppe.

- De tilbagemedlinger, vi har fået, er udelukkende positive, så det her bliver gentaget. Uden tvivl. Næste år vil vi holde trivselsdagen en fredag, så deltagerne har mulighed for at følge dagens arrangementer op med selskabeligt samvær.

Til middag var 30 i gang på Torvet i Sorø under LBI-leder Anne Grethe Thedes instruktion. Men også rundt på virksomheder og institutioner skete det en del - bl.a. havde Hørkram det meste af dagholdet i sving under ledelse af Rebekka Kristensen, der er instruktør i PGI. Til begivenheden havde eleverne på Sorø Gymnastikefterskole lavet en speciel Sorø-dans i både en lidt lettere og lidt sværere udgave, og så bød arrangementet også på en erhvervs-stafet, hvor der blev løbet fra øst, vest, nord og syd med besøg på forskellige virksomheder og institutioner - inden løberne mødtes på Torvet i Sorø bl.a. med to udgaver af Sorø Kommunes byvåben.

På Hørkram var Jimmi Møller, der er pakker på lageret, med til motionen.

- Det er hyggeligt og dejligt at være med, lød dommen over dagens arrangement.

- Det kunne vi godt gøre hver uge. Det, vi lavede i dag, er ikke lige noget, jeg er så vant til, men det var sjovt. Den motion, jeg selv dyrker i hverdagen, er løb.

Se filmen 20sor ton trivselsdag her i stedet