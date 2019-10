Se billedserie Morten Østergaard brugte en god del af sin tid på at tale med 15-årige Eigil og 11-årige Alfred. Foto: Thomas Olsen

Video og billeder: Sorø-drenge fik politiker på besøg

Sorø - 29. oktober 2019 kl. 12:16 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Radikale Venstre flyttede for en nat hos familien Gork-Jensen på Tuelsøvej i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det var ikke en helt almindelig gæst, der ved 21.30-tiden mandag aften ringede på hos familien Gork-Jensen i Sorø. Udenfor stod nemlig formanden for Radikale Venstre, Morten Østergaard.

»Må jeg sove hos dig?« lancerede Østergaard i valgkampen dels i et forsøg på at vise befolkningen, at politikere er almindelige mennesker - og dels i et forsøg på at styrke tilliden til politikere. I tilgift kan sådan et besøg så også give politikeren et indtryk af, hvad det er for bekymringer og håb, der rører sig i befolkningen.

Engagerede borgere I Sorø var det Mirjam, der stod for arrangementet. Hun er mor til Alfred på 11 år og Eigil på 15.

- Jeg vil gerne åbne drengenes øjne for politik. Det er vigtigt for mig, at de vokser op og bliver engagerede og gode borgere, siger Mirjam, der selv stemmer på liste B. Hun følger Morten Østergaard på Facebook og så der muligheden for at få et besøg, og hun forsøgte allerede at komme i betragtning i forbindelse med valgkampen.

Dengang lykkedes det ikke at komme med blandt de 15 familier, som Morten Østergaard nåede at besøge. Nu er den radikale leder i gang med runde nummer to.

En god oplevelse - Jeg har valgt at fortsætte med besøgene, for jeg synes, at det er meget givende, siger Morten Østergaard.

- På den måde møder jeg mange forskellige mennesker og mange forskellige hverdage. Når vi bevæger os rundt i »cirkusarenaen« på Christiansborg, kan vi godt få den opfattelse, at befolkningen selvfølgelig er optaget af de diskussioner, vi har - men sådan et besøg her viser ofte, at folk er optaget af noget helt andet.

Alfred og Eigil har taget besøget med knusende ro.

- Det er jo lidt mærkeligt at få besøg af Morten, og jeg tænkte da om min mors idé: Hvad har hun nu fundet på, siger Eigil og føjer til, at han nu ved mere om politik og det at være politiker end før besøget.

Og drengene, der går i henholdsvis 5. og 9. klasse på Sorø Borgerskole, er enige om, at det er ret fedt bare at kunne spørge en politiker om alt muligt.

Men det var langt fra kun politik, det handlede om. Det lykkedes nemlig mandag aften Morten og Alfred at vinde 3-2 i bordfodbold over Mirjam og Eigil - og det er jo også vigtigt.

Ingen minister i maven Selv om Eigil og Alfred fik snakket politik - bl.a. om skole- og uddannelsesområdet - med Morten Østergaard, går de ikke selv med en statsminister i maven.

- Eij, det er ikke lige planen, siger Alfred, der holder meget af at spille Mindcraft og Fortnite, men alligevel overrasker avisens udsendte med sine fremtidsplaner:

- Jeg kunne godt tænke mig at leve af at spille cello, lyder hans bud nemlig.

Eigil er en ivrig fotograf, men det er nu ikke den vej, fremtidsdrømmene i første omgang går.

- Tja, måske sygeplejerske, spiller han ud med.

12 skarpe 5.a på Sorø Borgerskole har arbejdet lidt dybere med Morten Østergaards besøg, og klassen havde udstyret Alfred med 12 spørgsmål, så toppolitikeren kunne blive »grillet« fra morgenstunden.

Derfor ved vi nu, at Morten Østergaard ikke har husdyr og kun som dreng i Vejlby-Risskov ved Aarhus havde undulaten Ib. Morten er far til to børn på henholdsvis 7 og 10 år, og han synes, at de gode og spændende opgaver i politik klart overskygger, at det ind i mellem også kan være et hårdt job.

Han er god til at svømme samt holder af at løbe og spille fodbold, og så tjener et folketingsmedlem omkring 800.000 kr. om året - men det er i øvrigt fuldt offentliggjort på Folketingets hjemmeside.

Det største resultat - Hvorfor blev du radikal, ville Alfred vide.

- Det gik faktisk på den måde, at da jeg kom på gymnasiet, blev jeg optaget af den socialliberalismen - altså der, hvor man har frihed til at leve, som man vil, og hvor der er plads til forskellighed, men også der, hvor man hjælper dem, der har det svært. Derefter fandt jeg partiet, og i Danmark er det Radikale Venstre, der bedst repræsenterer de tanker, svarede Morten.

De forpligtelser, der følger med at være formand for et parti, måtte Morten også redegøre for, ligesom 5.a ville vide, hvad der er det bedste, Morten Østergaard har opnået som politiker.

- For partiet var valgdagen i år en stor dag. Her fordoblede vi antallet af mandater, efter at vi var blevet halveret sidst, svarede han.

- Politisk har vi været med i mange vedtagelser, men skal jeg vælge en ud, må det blive det, at jeg i valgkampen kontaktede et par andre partier, og så gik vi sammen om at foreslå, at vi i Danmark reducerer CO2-udslippet med 70 pct. i 2030. Siden er alle partier pånær et gået med på den idé, og nu kommer der en lov om det. Det betyder meget, at Danmark går foran i den grønne omstilling. Faktisk fik netop klimapolitikken denne gang også betydning for, hvem der blev statsminister.

Om at være kendt - Er det fedt at være kendt, spurgte Alfred på 5.a's vegne.

- Når man stiller op i politik, vil man gerne have at folk skal høre og forholde sig til det, man siger. En forudsætning for det er, at de ved, at man findes. I Danmark er der ikke den store risiko ved at være et kendt politisk ansigt. I flere andre lande kan det være ret risikabelt. Jeg holder meget af at tale med folk, men min familie har jo ikke valgt, at jeg skal lave det, jeg gør, så for dem er det ikke altid helt så fedt, at vi ofte ikke bare lige kan handle i supermarkedet, uden at der kommer folk og kommenterer politik eller stiller spørgsmål, så vi får en snak. Normalt er det ikke det store problem, men når man skal hen og hente halloween-pynt med børnene og ikke rigtig kan komme frem, så kan det godt være lidt irriterende for dem.