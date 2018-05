Video og billeder: Prinsesse Benedikte indviede plejecenter

Idrætsplejecentret blev indviet mandag eftermiddag under deltagelse af H.K.H. Prinsesse Benedikte, der også stod for at afsløre centrets nye skilt.

Herefter blev prinsessen vist rundt i centret og fik lejlighed til at overvære nogle af de mange aktiviteter, der skal være med til at holde de ældre fysisk aktive.

Besøget varede en time, og inden Prinsesse Benedikte forlod stedet, gav hun udtryk for, at hun syntes, at det var nogle morsomme aktiviteter, der var fundet på, og at hun håbede, at det kunne være til inspiration for andre plejecentre.