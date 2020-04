Video og billeder: Korsang som en velkommen påskegave

Se billedserie Det var en stor glæde i en ellers lidt trist hverdag, da Søndagssangerne kom forbi Egecentret. Foto Thomas Olsen

Sorø - 12. april 2020

Sang i forskellige udgaver er blevet det helt store hit under coronakrisen, og påskedag fik Sorø sin helt egen udgave, da Søndagssangerne fra Sorø Klosterkirke tog rundt til Munkevænget, Holbergcentret, Egecentret og Tulipanhaven for at synge fire sange hvert sted. Koret rundede af med et par ekstranumre i Rosenhaven.

- Vi var ikke i tvivl om, at vi skulle ud i gårdhaven og opleve det, fortæller Arne Mogensen, der sammen med sin hustru, Inge-Lise, bor på Holbergcentret.

- Og det var en dejlig oplevelse. Der sker jo ikke så meget for os i øjeblikket. Min kone og jeg går en tur hver dag, men alle arrangementer er aflyst.

Synger ikke med Fællessang i TV ser Arne og Inge-Lise også.

- Men jeg synger ikke med. Hvis jeg gjorde ville alle andre straks forlade lokalet, siger Arne med et smil.

- Jeg er desværre ikke født med en sangstemmen, men det er Inge-Lise. Hun har selv sunget i kor.

Ægteparret nød korsangen i fulde drag.

- De sang fantastisk godt, og oven i kom det dejlige påskevejr, så det var en ren nydelse.

Lys i mørket De fire sangere var Louise Pape, sopran, Merethe Køhl Hansen, alt, Emil Lykke, tenor, og Just Zingraff, bas. De sang »Der dufter lysegrønt af græs«, »Den blå anemone«, »Som forårssolen morgenrød« og »I skovens dybe stille ro«.

Idéen fik Louise Pape.

- Vi ved jo, at der sidder mange ældre, som i øjeblikket ikke har chancer for at få oplevelser. Der sker ikke så godt som ingenting for dem, siger hun.

- Der er også mange mennesker, der har et givende fællesskab omkring kirken, men det er der jo lukket ned for nu. Derfor syntes jeg, at vi skulle give dem et lille lys i mørket.

Louise Pape er ikke kun med i kirkens kor. Hun har også sange som profession.

- Og alt er aflyst eller udsat, så vi udøvende kunstnere sidder jo også hjemme med en tom kalender, siger hun.

- Så også for os var det en fin oplevelse at kunne komme rundt og synge.



På Egecentret skabte Søndagssangerne også begejstring.