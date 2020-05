Se billedserie Lissy og Poul Erik Pedersen bakker op om arrangementerne i hjembyen Dianalund. Så de var selvfølgelig på plads, selv om de kun bor 150 meter fra centret. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Video og billeder: Det er umuligt at holde livet nede

Sorø - 08. maj 2020 kl. 15:31 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Café Corner fik stor opbakning til sin drive in-festival.

Man kan ikke holde livet nede, konstaterede kulturminister Joy Mogensen i sin tale, da hun fredag gæstede drive in-festivalen i Dianalund. Ministeren hæftede sig ved, at kulturlivet er ligesom vand, der altid finder en vej, næsten uanset hvilke forhindringer der er. Det var arrangementet i Dianalund jo et fint bevis på.

Hun talte også om, at nok har vi stærke personligheder og store ledere, men det er folket og fællesskabet, der bringer os igennem kriserne - ikke enkeltpersoner. Med et stort islæt af frivillighed hjælper danskerne hinanden, og pludselig kom der - ud over sundhedspersonalet, plejepersonalet, pædagoger og lærere - fokus på, hvor uundværlige de ansatte i dagligvarebranchen, transportbranchen og mediebranchen er for at få det hele til at hænge sammen. Og så spiller kulturlivet en ganske særlig rolle fra de nyskabende, professionelle kunstnere til den mere brede del af miljøet.

- Det viser, at det trods forhindringer og udfordringer er umuligt at holde livet nede, sagde Joy Mogensen.

Kulturen i hverdagen Om årsagen til sin deltagelse i Dianalund sagde Joy Mogensen:

- Jeg vil rigtig gerne, at kulturen bliver en del af hverdagen. Det her er et godt initiativ. Jo mere, vi tager kulturen ind, des mere bliver vi en del af fællesskabet. Også fra min borgmestertid i Roskilde ved jeg, at det er vigtigt både at have større kulturattraktioner og et kulturliv, der breder sig ud i de forskellige dele af lokalsamfundet.



Kulturminister Joy Mogensen roste drive in-arrangementet og glædede sig ikke mindst på kulturens vegne. Foto: Thomas Olsen



Traditioner lever Borgmester Gert Jørgensen kunne blandt andet fortælle om nogle af de ting, vi kan bringe med som læring - og også, at vi så godt som muligt holder fast i traditionerne, selv om de på grund af Covid-19 i øjeblikket får et andet udtryk - eksempelvis fejringen af 75-året for Danmarks befrielse og dronningens 80 års fødselsdag.

Læring Læringen er blandt andet effekten af en bedre håndhygiejne. Det er også muligheden af at holde virtuelle møder og dermed spare både tid og CO2, fordi man ikke skal køre til møderne.

- Også i undervisningen har vi fået øjnene op for, at elever, der ikke kan komme i skole, men måske alligevel godt kan modtage undervisning, kan undervises virtuelt - eller få lektionerne tilsendt på pc'en, så de ikke sakker bagud, sagde Gert Jørgensen.

- Lægebesøg kan i nogen udstrækning foregår virtuelt, og flere medarbejdere kan i en større del af arbejdstiden arbejde hjemmefra. I Sorø Kommune har vi i flere tilfælde oplevet øget effektivitet, fordi medarbejderne ikke i samme grad bliver forstyrret af telefonopkald eller af at blive kontaktet af kolleger af den ene eller anden årsag. Indkøbsmæssigt kan vi måske også i de lokale butikker i større omfang bestille online og få varerne leveret.

Forsyningssikkerhed og bæredygtighed har lært os, at det er fornuftigt selv at kunne producere værnemidler og have dem på lager. Endelig har coronakrisen givet danskerne sangglæden tilbage.

Bakker op Cirka 25 biler var med i første halvdel af arrangementet. Blandt dem var Lissy og Poul Erik Pedersen fra Dianalund.

- Vi bor 150 meter her fra, så vi kunne egentlig bare blive hjemme i haven og høre det hele - men så kunne vi selvfølgelig ikke se noget, siger Poul Erik med et smil.

- Normalt ville vi jo bare gå her hen, men i dag skulle bilen med, så vi kunne lytte via bilradioen.

- Hvis vi overhovedet kan, bakker vi altid op om de arrangementer, der laves i Dianalund, fortsætter Lissy.

- Det er et kæmpe arbejde, arrangørerne har lavet, og det er et flot program, der er sat sammen, så har vi også pligt til at møde op.

De er enige om, at det også er interessant at lytte - og så kunne de gennem de nedrullede bilruder få en sludder med dem i nabobilerne.

- Vi har været her fra start og skal lige hø're Jørgen Mogensen fortælle om krigens tid, så triller vi hjem. Men måske kigger vi over senere, sagde Poul Erik Pedersen.

Kristians satsning Udover de nævnte holdt sognepræsterne Bo Breuning Depner og Judith Madsen en festival-gudstjeneste. Carsten Islington fortalte om whisky, kaffe og tvivlsomme kvinder, Margrethe Auken berettede om EU efter Covid-19, og så var der banko, arrangeret af Dianalund/Tersløse Håndboldklub.



Det fungerede fint med blokvogns-scenen og lyden direkte ud i bilradioen. Foto: Thomas Olsen



- Vi har støttet butikkerne i Dianalund Centret, fortalte Kristian Egebæk Mortensen fra klubben.

- Vi har købt gavekort på henholdsvis 75 kroner, 150 koner og 500 kroner. Og jeg har givet klubben den garanti, at hvis jeg ikke kan sælge de 50 plader, der skal til, for at få det til at løbe rundt, betaler jeg selv differensen.

Aftenen sluttede med underholdning af Kasper Mechlenburg og Bruno Skibbild Christensen samt bandet Hitbusters.

Noget at samles om Med Finn Pilgaard Beyer som eventkoordinator var det Marianne Vinding fra Café Corner, der stod bag arrangementet, støttet af en række sponsorer.

- Min datter besøgte en drive in-biograf i København. Hun kom hjem og sagde til mig, at sådan noget kunne vi da også laver, fortæller Marianne Vinding.

- Jeg syntes jo også, at der mangler arrangementer og noget at samles om. Caféen har netop som formål at styrke det lokale fællesskab og formidle kultur i lokalområdet. Det meste af det, der var planlagt, er blevet aflyst. I caféen havde vi også et program, som vi måtte droppe - og det var da elementer fra det program, der fra start danne grundlaget for festivalen. Heldigvis har jeg haft god hjælp til det hele, men jeg må da indrømme, at jeg ikke har sovet så meget i nat - har vi nu husket det hele, tænkte jeg.

Men der var ikke nogen alvorlige forglemmelser, og at Marianne Vinding og caféen kunne notere en succes, vidnede bifaldet i form af bil-dyt om ved hvert indslags afslutning.

