Video og billeder: Banko! Grethe scorede aftenens bedste gevinst

Grethe Kristiansen fra Pedersborg GI modtog Kvartalets Idrætspris, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Grethe Kristiansen! Hvor er Grethe Kristiansen?

Filialdirektør Malene Frandsen, Nordea i Sorø, måtte lige kalde en ekstra gang, før aftenens hovedperson lidt rød i kinderne kom ind i den store sal i Pedersborg Forsamlingshus. Anledningen var, at Grethe Kristiansen torsdag aften skulle modtage Kvartalets Idrætspris for lang og tro tjeneste i PGI, og det gjorde Grethe så for øjnene af omkring 180 bankospillere til PGIs julebanko.

- Du indledte din karriere i PGI som håndboldspiller og var med på det damehold, der lå i toppen af 3. division og var på nippet til at rykke op i landets næstbedste række, fortalte Malene Frandsen, der også nævnte Grethe Kristiansens præstationer på de skrå brædder ved foreningens dilettant-forestillinger.

- Senere gik du ind i bankoudvalget, og fra 1982 - altså i 35 år - har du været formand. I den periode har bankospillene givet lidt over 1 million kroner til foreningen - millionen blev rundet i august i år - og sammenlagt har mere end 70.000 har deltaget i spillene.

- Jeg var helt uforberedt. Det var en total overraskelse - og så bliver man jo helt mundlam, lød det efterfølgende fra Grethe Kristiansen, der også er kendt i lokalområdet fra sine 47 et halvt år i Brugsen og senere Fakta i Pedersborg.

- Selv om jeg stoppede for seks år siden, er det sådan, at Henning (Grethes bedre halvdel, red.), når vi går i byen, altid siger: Her er jeg bare Grethes mand, for det er mig, folk hilser på og taler med, siger hun med et smil.

Der var ikke de store foreningstraditioner i Grethes familie. Hun voksede op i Søgade i Sorø, og forældrene gik til folkedans.

- I nogle år var min far kasserer i folkedanserforeningen, men det var det, fortæller hun.

- Idræt var der ingen i min familie, der dyrkede.

Alligevel blev Grethe lokket med til håndbold.

- Allerede som 14-15 årig kom jeg op på seniorholdet, hvor jeg alle årene var højre fløj, fortæller hun.

- Vi måtte søge dispensation i håndboldforbundet og have en lægeattest på, at det kunne min fysik godt klare.

Hun spillede - dog i de sidste mange år ikke på 1. holdet - til hun var midt i 50'erne.

- Så kunne kroppen ikke magte det længere. Når jeg havde været til træning eller kamp, var jeg helt færdig dagen efter, fortæller Grethe.

Grethe var selv bankospiller og begyndte at hjælpe lidt til ved spillene.

- Det er jo Tordenskjolds soldater, der yder en indsats, og jeg kendte dem jo - så vejen ind i udvalget var ikke lang. I 1982 blev jeg så formand, fortæller Grethe Kristiansen, der har kunnet konstatere, at det går op og ned med tilslutningen.

- For nogle år siden var tilslutningen så ringe, at jeg sagde: Nu giver vi det tre måneder til. Bliver det ikke bedre, lukker vi. Men siden er det kun gået fremad, og nu kommer der til hverdag 120-130, når vi spiller banko. Julebanko er specielt attraktivt med hensyn til præmier, så der kommer en del flere.

Hvad Grethe skal bruge de 5.000 medfølgende kroner til, har hun af gode grunde ikke haft tid til at tænke over. Prisen kom helt bag på hende. De fire børnebørn, børnene Mette og Jan - begge familier er bosiddende i Sorø - kommer næppe til at mærke den store forskel på julegaverne.

- Gaverne har jeg allerede købt, og børnebørnene får altid store gaver. Sådan synes jeg, at det skal være, understreger Grethe, der i øvrigt om kort tid kan fejre guldbryllup med gemalen, Henning.